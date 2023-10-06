Лыжной трассы и биатлона не будет: БЭБ не разрешило Львовской ОГА разворовать бюджетные средства

Биатлонное стрельбище в Новояворовске. Фото: БЭБ

Аналитики территориального управления Бюро экономической безопасности Львовской области выявили тендер на проведение работ по реконструкции спортивного объекта в области. Проведение закупок осуществлялось должностными лицами одного из структурных подразделений Львовской областной военной администрации.

Об этом сообщает прессслужба БЭБ .

Читайте также:

Хищение = реконструкция

За 91,5 миллиона гривен из местного бюджета чиновники планировали реконструировать биатлонное стрельбище и лыжероллерную трассу в Новояворовске.

Аналитики Теруправления направили в областную военную администрацию письмо с рекомендацией пересмотреть целесообразность проведения торгов. Обратили внимание заказчика на недопустимость неэффективного использования средств из местного бюджета, особенно в условиях военного положения.

Замороженный тендер на реконструкцию. Источник: Prozorro

В результате заказчик отменил открытые торги.

Напомним, ранее во Львовской ОГА планировали выделить 92 миллиона гривен на реконструкцию стадиона в том же Новояворовске. Еще раньше в Одессе был объявлен очередной тендер на ремонт театра: сумма составила 8 миллионов гривен.