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Лыжной трассы и биатлона не будет: БЭБ не разрешило Львовской ОГА разворовать бюджетные средства

6 октября 2023 21:37
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Лыжной трассы и биатлона не будет: БЭБ не разрешило Львовской ОГА разворовать бюджетные средства
Биатлонное стрельбище в Новояворовске. Фото: БЭБ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Аналитики территориального управления Бюро экономической безопасности Львовской области выявили тендер на проведение работ по реконструкции спортивного объекта в области. Проведение закупок осуществлялось должностными лицами одного из структурных подразделений Львовской областной военной администрации.

Об этом сообщает прессслужба БЭБ .

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За 91,5 миллиона гривен из местного бюджета чиновники планировали реконструировать биатлонное стрельбище и лыжероллерную трассу в Новояворовске.

Аналитики Теруправления направили в областную военную администрацию письмо с рекомендацией пересмотреть целесообразность проведения торгов. Обратили внимание заказчика на недопустимость неэффективного использования средств из местного бюджета, особенно в условиях военного положения.

Лыжной трассы и биатлона не будет: БЭБ не разрешили Львовской ОГА разворовать бюджетные средства
Замороженный тендер на реконструкцию. Источник: Prozorro

В результате заказчик отменил открытые торги.

Напомним, ранее во Львовской ОГА планировали выделить 92 миллиона гривен на реконструкцию стадиона в том же Новояворовске. Еще раньше в Одессе был объявлен очередной тендер на ремонт театра: сумма составила 8 миллионов гривен.

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