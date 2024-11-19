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Львів 1000 днів у війні — цифри і факти допомоги Україні

19 листопада 2024 21:17
Марта Байдака - Журналіст
Марта Байдака
Журналіст
Як Львів допомагав Україні за 1000 днів війни — що змінилося
Площа перед оперним театром у Львові. Фото: Новини.LIVE
Марта Байдака - Журналіст
Марта Байдака
Журналіст

Сьогодні, 19 листопада, минає 1000 днів від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Львів став не лише прихистком для мільйонів переселенців, а й епіцентром допомоги для всієї країни.

Як місто прийняло переселенців, організувало масштабну гуманітарну підтримку та започаткувало унікальні ініціативи, читайте у матеріалі Новини.LIVE. 

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1000 днів війни в Україні

За 1000 днів війни у Львові знайшли тимчасовий прихисток близько 500 тисяч людей. Місто адаптувало понад 250 будівель — шкіл, гуртожитків та інших об’єктів для переселенців.

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Переселенці на львівському вокзалі. Фото: Андріана Стахів

Щоб підтримати переселенців, у Львові створено понад 10 тисяч нових робочих місць. ІТ-компанії, виробництво, харчова промисловість і сфера обслуговування стали головними секторами працевлаштування. Школи Львова прийняли понад 50 тисяч внутрішньопереміщених дітей. 

Волонтерство 

Львів став осередком волонтерства. Лише за перший рік війни у місті організували понад 300 центрів допомоги. Основні напрямки роботи:

  • Харчування: щодня на вокзалі готували понад 50 тисяч гарячих обідів для внутрішньопереміщених українців
  • Одяг та речі першої потреби: було роздано понад 2 мільйони одиниць одягу.
  • Психологічна підтримка: створено 20 центрів допомоги, які провели понад 50 тисяч консультацій.
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Гуманітарна допомога у Львові. Фото: ЛМР

Гуманітарна допомога

Через Львів пройшла велика частина гуманітарної допомоги. За 1000 днів Львів прийняв понад 20 тисяч тонн гуманітарних вантажів з усього світу. Завдяки координації міської влади, до України надійшло понад 1 мільйон аптечок та 200 автомобілів швидкої допомоги.

Медична підтримка

Медична підтримка стала важливим напрямом роботи міста. У травні 2022 року Львів створив перше медичне об’єднання, яке об’єднало найбільші лікарні міста для координації допомоги пораненим. Це дозволило значно підвищити ефективність медичних послуг.

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Лікарі першого ТМО Львова. Фото: Unbroken
  • Завдяки цьому лікарі Львова прийняли понад 70 тисяч поранених військових і цивільних.
  • Було залучено понад 1000 лікарів та медичних працівників, які працювали у посиленому режимі.
  • Лікарні отримали понад 200 апаратів штучної вентиляції легень, а також сучасне хірургічне обладнання через гуманітарну допомогу.

Пошкоджені будинки

За 1000 днів війни на Львів та Львівську область було здійснено 50 ворожих атак. У Львові пошкоджено близько 200 будівель через обстріли російськими військами. Зокрема, серед найбільш постраждалих є 20 будівель, які потребують капітального відновлення. Деякі з них, як, наприклад, будинки на вулиці Стрийській, довелося перебудовувати майже з нуля. Загалом внаслідок атак пошкодження зазнали також історичні пам’ятки, школи, медичні заклади та житлові будинки.

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Зруйнований будинок у Львові. Фото: Роман Балук

Львівська міська рада активно працює над відновленням будинків. Частина коштів надходить із міського бюджету, а також через ініціативу "Візьми будинок під опіку", яка залучає українські та міжнародні компанії для фінансування реконструкції конкретних об’єктів. Такі зусилля допомагають не тільки повернути житло мешканцям, а й відновити архітектурну спадщину міста.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у ЗСУ визначили ключові події за 1000 днів війни.

Ми також писали, яку спортивну інфраструктуру втратила Україна через війну.

Львів переселенці медицина війна в Україні волонтерство 1000 днів війни

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