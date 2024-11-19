Как Львов помогал Украине за 1000 дней войны — что изменилось

Львов 1000 дней в войне — цифры и факты помощи Украине
Сегодня, 19 ноября, проходит 1000 дней с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Львов стал не только пристанищем для миллионов переселенцев, но и эпицентром помощи для всей страны.
Как город принял переселенцев, организовал масштабную гуманитарную поддержку и положил начало уникальным инициативам, читайте в материале Новини.LIVE.
1000 дней войны в Украине
За 1000 дней войны во Львове нашли временное убежище около 500 тысяч украинцев. Город адаптировал более 250 зданий — школ, общежитий и других объектов для переселенцев.
Чтобы поддержать переселенцев, во Львове создано более 10 тысяч новых рабочих мест. ИТ-компании, производство, пищевая промышленность и сфера обслуживания стали основными секторами трудоустройства. Школы Львова приняли более 50 тысяч внутренне перемещенных детей.
Волонтерство
Львов стал центром волонтерства. Только за первый год войны в городе было организовано более 300 центров помощи. Основные направления работы:
- Ежедневно на вокзале готовили более 50 тысяч горячих обедов для внутренне перемещенных украинцев
- Одежда и вещи первой необходимости: было роздано более 2 миллионов единиц одежды.
- Психологическая поддержка: создано 20 центров помощи, которые провели более 50 тысяч консультаций.
Гуманитарная помощь
Через Львов прошла большая часть гуманитарной помощи. За 1000 дней Львов принял более 20 тысяч тонн гуманитарных грузов со всего мира. Благодаря координации городских властей, в Украину поступило более 1 миллиона аптечек и 200 автомобилей скорой помощи.
Медицинская поддержка
Медицинская поддержка явилась важным направлением работы города. В мае 2022 года Львов создал первое медицинское объединение, которое объединило крупнейшие больницы города для координации помощи раненым. Это позволило значительно повысить эффективность медицинских услуг.
- Благодаря этому врачи Львова приняли более 70 тысяч раненых военных и гражданских.
- Было привлечено более 1000 врачей и медицинских работников, работавших в усиленном режиме.
- Больницы получили более 200 аппаратов искусственной вентиляции легких, а также современное хирургическое оборудование через гуманитарную помощь.
Поврежденные дома
За 1000 дней войны на Львов и Львовскую область было совершено 50 вражеских атак. Во Львове повреждено около 200 зданий из-за обстрелов российскими войсками. В частности, среди наиболее пострадавших есть 20 зданий, нуждающихся в капитальном восстановлении. Некоторые из них, как, например, дома на улице Стрыйской, пришлось перестраивать почти с нуля. В результате атак повреждения получили также исторические памятники, школы, медицинские учреждения и жилые дома.
Львовский городской совет активно работает над восстановлением домов. Часть средств поступает из городского бюджета, а также через инициативу "Возьми дом под опеку", которая привлекает украинские и международные компании для финансирования реконструкции конкретных объектов. Такие усилия помогают не только вернуть жилье жителям, но восстановить архитектурное наследие города.
Напомним, мы ранее писали, что в ВСУ определили ключевые события за 1000 дней войны.
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