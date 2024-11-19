Как Львов помогал Украине за 1000 дней войны — что изменилось

Площадь перед оперным театром во Львове. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 19 ноября, проходит 1000 дней с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Львов стал не только пристанищем для миллионов переселенцев, но и эпицентром помощи для всей страны.

Как город принял переселенцев, организовал масштабную гуманитарную поддержку и положил начало уникальным инициативам, читайте в материале Новини.LIVE.

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За 1000 дней войны во Львове нашли временное убежище около 500 тысяч украинцев. Город адаптировал более 250 зданий — школ, общежитий и других объектов для переселенцев.

Переселенцы на Львовском вокзале. Фото: Андриана Стахов

Чтобы поддержать переселенцев, во Львове создано более 10 тысяч новых рабочих мест. ИТ-компании, производство, пищевая промышленность и сфера обслуживания стали основными секторами трудоустройства. Школы Львова приняли более 50 тысяч внутренне перемещенных детей.

Волонтерство

Львов стал центром волонтерства. Только за первый год войны в городе было организовано более 300 центров помощи. Основные направления работы:

Ежедневно на вокзале готовили более 50 тысяч горячих обедов для внутренне перемещенных украинцев

Одежда и вещи первой необходимости: было роздано более 2 миллионов единиц одежды.

Психологическая поддержка: создано 20 центров помощи, которые провели более 50 тысяч консультаций.

Гуманитарная помощь в Львове. Фото: ЛГС

Гуманитарная помощь

Через Львов прошла большая часть гуманитарной помощи. За 1000 дней Львов принял более 20 тысяч тонн гуманитарных грузов со всего мира. Благодаря координации городских властей, в Украину поступило более 1 миллиона аптечек и 200 автомобилей скорой помощи.

Медицинская поддержка

Медицинская поддержка явилась важным направлением работы города. В мае 2022 года Львов создал первое медицинское объединение, которое объединило крупнейшие больницы города для координации помощи раненым. Это позволило значительно повысить эффективность медицинских услуг.

Врачи первого ТМО Львова. Фото: Unbroken

Благодаря этому врачи Львова приняли более 70 тысяч раненых военных и гражданских.

Было привлечено более 1000 врачей и медицинских работников, работавших в усиленном режиме.

Больницы получили более 200 аппаратов искусственной вентиляции легких, а также современное хирургическое оборудование через гуманитарную помощь.

Поврежденные дома

За 1000 дней войны на Львов и Львовскую область было совершено 50 вражеских атак. Во Львове повреждено около 200 зданий из-за обстрелов российскими войсками. В частности, среди наиболее пострадавших есть 20 зданий, нуждающихся в капитальном восстановлении. Некоторые из них, как, например, дома на улице Стрыйской, пришлось перестраивать почти с нуля. В результате атак повреждения получили также исторические памятники, школы, медицинские учреждения и жилые дома.

Разрушенный дом во Львове. Фото: Роман Балук

Львовский городской совет активно работает над восстановлением домов. Часть средств поступает из городского бюджета, а также через инициативу "Возьми дом под опеку", которая привлекает украинские и международные компании для финансирования реконструкции конкретных объектов. Такие усилия помогают не только вернуть жилье жителям, но восстановить архитектурное наследие города.

Напомним, мы ранее писали, что в ВСУ определили ключевые события за 1000 дней войны.

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