Головна Львів Львів атакували ударні безпілотники — в ОВА назвали наслідки

Львів атакували ударні безпілотники — в ОВА назвали наслідки

Ua ru
Дата публікації: 3 вересня 2025 09:01
На Львівщині збито російські БпЛА 3 вересня — дані від ОВА
Дрони в небі. Фото ілюстративне: varta1

У ніч проти 3 вересня російські війська атакували Львів бойовими безпілотниками. За попередньою інформацію, жертв і постраждалих немає.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Читайте також:

Львівщину атакували безпілотники

Ворожі дрони спричинили повітряну тривогу у багатьох районах області. Загроза фіксувалася для Самбірського, Яворівського, Дрогобицького, Золочівського, Львівського, Стрийського та Шептицького районів.

null
Рух дронів та ракет впродовж ночі 3 вересня. Фото: ППО Радар

Очільник ОВА подякував підрозділам протиповітряної оборони за ефективну роботу та наголосив, що завдяки їхнім діям вдалося уникнути людських втрат. Наразі уточнюється інформація про масштаби руйнувань та наслідки атаки.

Нагадаємо, у російських дронах виявили нові запчастини та функції.

Також мер Луцька повідомив про наслідки атаки Росії на місто.

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
