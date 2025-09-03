На Львівщині збито російські БпЛА 3 вересня — дані від ОВА

Дрони в небі. Фото ілюстративне: varta1

У ніч проти 3 вересня російські війська атакували Львів бойовими безпілотниками. За попередньою інформацію, жертв і постраждалих немає.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Львівщину атакували безпілотники

Ворожі дрони спричинили повітряну тривогу у багатьох районах області. Загроза фіксувалася для Самбірського, Яворівського, Дрогобицького, Золочівського, Львівського, Стрийського та Шептицького районів.

Рух дронів та ракет впродовж ночі 3 вересня. Фото: ППО Радар

Очільник ОВА подякував підрозділам протиповітряної оборони за ефективну роботу та наголосив, що завдяки їхнім діям вдалося уникнути людських втрат. Наразі уточнюється інформація про масштаби руйнувань та наслідки атаки.

