На Львівщині збито російські БпЛА 3 вересня — дані від ОВА

Львів атакували ударні безпілотники — в ОВА назвали наслідки
У ніч проти 3 вересня російські війська атакували Львів бойовими безпілотниками. За попередньою інформацію, жертв і постраждалих немає.
Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.
Львівщину атакували безпілотники
Ворожі дрони спричинили повітряну тривогу у багатьох районах області. Загроза фіксувалася для Самбірського, Яворівського, Дрогобицького, Золочівського, Львівського, Стрийського та Шептицького районів.
Очільник ОВА подякував підрозділам протиповітряної оборони за ефективну роботу та наголосив, що завдяки їхнім діям вдалося уникнути людських втрат. Наразі уточнюється інформація про масштаби руйнувань та наслідки атаки.
