Главная Львов Львов атаковали ударные беспилотники — в ОВА назвали последствия

Львов атаковали ударные беспилотники — в ОВА назвали последствия

Ua ru
Дата публикации 3 сентября 2025 09:01
На Львовщине сбиты российские БпЛА 3 сентября — данные от ОВА
Дроны в небе. Фото иллюстративное: varta1

В ночь на 3 сентября российские войска атаковали Львов боевыми беспилотниками. По предварительной информации жертв и пострадавших нет.

Об этом сообщил председатель Львовской ОГА Максим Козицкий.

Львовскую область атаковали беспилотники

Вражеские дроны вызвали воздушную тревогу во многих районах области. Угроза фиксировалась для Самборского, Яворивского, Дрогобычского, Золочевского, Львовского, Стрыйского и Шептицкого районов.

null
Движение дронов и ракет в течение ночи 3 сентября. Фото: ПВО Радар

Глава ОВА поблагодарил подразделения противовоздушной обороны за эффективную работу и отметил, что благодаря их действиям удалось избежать человеческих потерь. Сейчас уточняется информация о масштабах разрушений и последствиях атаки.

Напомним, в российских дронах обнаружили новые запчасти и функции.

Также мэр Луцка сообщил о последствиях атаки России на город.

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
