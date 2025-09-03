На Львовщине сбиты российские БпЛА 3 сентября — данные от ОВА

Львов атаковали ударные беспилотники — в ОВА назвали последствия
В ночь на 3 сентября российские войска атаковали Львов боевыми беспилотниками. По предварительной информации жертв и пострадавших нет.
Об этом сообщил председатель Львовской ОГА Максим Козицкий.
Львовскую область атаковали беспилотники
Вражеские дроны вызвали воздушную тревогу во многих районах области. Угроза фиксировалась для Самборского, Яворивского, Дрогобычского, Золочевского, Львовского, Стрыйского и Шептицкого районов.
Глава ОВА поблагодарил подразделения противовоздушной обороны за эффективную работу и отметил, что благодаря их действиям удалось избежать человеческих потерь. Сейчас уточняется информация о масштабах разрушений и последствиях атаки.
