На Львовщине сбиты российские БпЛА 3 сентября — данные от ОВА

Дроны в небе. Фото иллюстративное: varta1

В ночь на 3 сентября российские войска атаковали Львов боевыми беспилотниками. По предварительной информации жертв и пострадавших нет.

Об этом сообщил председатель Львовской ОГА Максим Козицкий.

Реклама

Читайте также:

Львовскую область атаковали беспилотники

Вражеские дроны вызвали воздушную тревогу во многих районах области. Угроза фиксировалась для Самборского, Яворивского, Дрогобычского, Золочевского, Львовского, Стрыйского и Шептицкого районов.

Движение дронов и ракет в течение ночи 3 сентября. Фото: ПВО Радар

Глава ОВА поблагодарил подразделения противовоздушной обороны за эффективную работу и отметил, что благодаря их действиям удалось избежать человеческих потерь. Сейчас уточняется информация о масштабах разрушений и последствиях атаки.

Напомним, в российских дронах обнаружили новые запчасти и функции.

Также мэр Луцка сообщил о последствиях атаки России на город.