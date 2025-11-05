Як відключатимуть світло у Львові та на Львівщині 6 листопада — графіки

Львів у темряві. Фото ілюстративне: Reuters

У четвер, 6 листопада, у Львові та на Львівщині діятимуть погодинні відключення світла. Щоправда, у деяких чергах обійдеться без обмежень.

Про це 5 листопада повідомили у "Львівобленерго".

Відключення світла у Львові та області 6 листопада

Від 16:00 до 18:00 світла не буде у споживачів черги 2.2, а від 18:00 до 22:00 — у черги 5.2. В інших чергах світло буде впродовж усієї доби.

Дізнатися свою чергу аварійних чи погодинних відключень можна на сайті "Львівобленерго" в розділі "Чому немає світла".

Ця ж інформація є в чат-ботах:

"Львівобленерго" у Viber (для побутових споживачів);

"Львівобленерго" у Telegram (для побутових споживачів);

"Львівобленерго Бізнес" у Viber (для юридичних споживачів);

"Львівобленерго Бізнес" у Telegram (для юридичних споживачів).

Крім того, можна скористатися застосунком КомКом.

Нагадаємо, 6 листопада стабілізаційні відключення діятимуть в усіх регіонах України. Обмеження триватимуть від 08:00 до 22:00.

Також ми повідомляли про фейки щодо відключень світла. Деякі Telegram-канали поширюють інформацію про екстрені відключення, блекаути та нові графіки, аби підняти собі рейтинг.