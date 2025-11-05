Відео
Україна
Львів без світла — графіки відключень на завтра

Львів без світла — графіки відключень на завтра

Ua ru
Дата публікації: 5 листопада 2025 20:26
Оновлено: 22:44
Як відключатимуть світло у Львові та на Львівщині 6 листопада — графіки
Львів у темряві. Фото ілюстративне: Reuters

У четвер, 6 листопада, у Львові та на Львівщині діятимуть погодинні відключення світла. Щоправда, у деяких чергах обійдеться без обмежень.

Про це 5 листопада повідомили у "Львівобленерго".

Читайте також:

Відключення світла у Львові та області 6 листопада

Від 16:00 до 18:00 світла не буде у споживачів черги 2.2, а від 18:00 до 22:00 — у черги 5.2. В інших чергах світло буде впродовж усієї доби.

Дізнатися свою чергу аварійних чи погодинних відключень можна на сайті "Львівобленерго" в розділі "Чому немає світла".

Ця ж інформація є в чат-ботах:

  • "Львівобленерго" у Viber (для побутових споживачів);
  • "Львівобленерго" у Telegram (для побутових споживачів);
  • "Львівобленерго Бізнес" у Viber (для юридичних споживачів);
  • "Львівобленерго Бізнес" у Telegram (для юридичних споживачів).

Крім того, можна скористатися застосунком КомКом.

Нагадаємо, 6 листопада стабілізаційні відключення діятимуть в усіх регіонах України. Обмеження триватимуть від 08:00 до 22:00.

Також ми повідомляли про фейки щодо відключень світла. Деякі Telegram-канали поширюють інформацію про екстрені відключення, блекаути та нові графіки, аби підняти собі рейтинг.

Львів електроенергія Львівська область відключення світла графіки відключень світла
Марія Чекарьова - редактор
Автор:
Марія Чекарьова
