Як відключатимуть світло у Львові та на Львівщині 6 листопада — графіки

Львів без світла — графіки відключень на завтра
У четвер, 6 листопада, у Львові та на Львівщині діятимуть погодинні відключення світла. Щоправда, у деяких чергах обійдеться без обмежень.
Про це 5 листопада повідомили у "Львівобленерго".
Відключення світла у Львові та області 6 листопада
Від 16:00 до 18:00 світла не буде у споживачів черги 2.2, а від 18:00 до 22:00 — у черги 5.2. В інших чергах світло буде впродовж усієї доби.
Дізнатися свою чергу аварійних чи погодинних відключень можна на сайті "Львівобленерго" в розділі "Чому немає світла".
Ця ж інформація є в чат-ботах:
- "Львівобленерго" у Viber (для побутових споживачів);
- "Львівобленерго" у Telegram (для побутових споживачів);
- "Львівобленерго Бізнес" у Viber (для юридичних споживачів);
- "Львівобленерго Бізнес" у Telegram (для юридичних споживачів).
Крім того, можна скористатися застосунком КомКом.
Нагадаємо, 6 листопада стабілізаційні відключення діятимуть в усіх регіонах України. Обмеження триватимуть від 08:00 до 22:00.
Також ми повідомляли про фейки щодо відключень світла. Деякі Telegram-канали поширюють інформацію про екстрені відключення, блекаути та нові графіки, аби підняти собі рейтинг.
