Как будут отключать свет во Львове и на Львовщине 6 ноября — графики

В четверг, 6 ноября, во Львове и на Львовщине будут действовать почасовые отключения света. Правда, в некоторых очередях обойдется без ограничений.

Об этом 5 ноября сообщили в "Львовоблэнерго".

Отключения света во Львове и области 6 ноября

С 16:00 до 18:00 света не будет у потребителей очереди 2.2, а с 18:00 до 22:00 — у очереди 5.2. В других очередях свет будет в течение всех суток.

Узнать свою очередь аварийных или почасовых отключений можно на сайте "Львовоблэнерго" в разделе "Почему нет света".

Эта же информация есть в чат-ботах:

"Львовоблэнерго" в Viber (для бытовых потребителей);

"Львовоблэнерго" в Telegram (для бытовых потребителей);

"Львовоблэнерго Бизнес" в Viber (для юридических потребителей);

"Львовоблэнерго Бизнес" в Telegram (для юридических потребителей).

Кроме того, можно воспользоваться приложением КомКом.

Напомним, 6 ноября стабилизационные отключения будут действовать во всех регионах Украины. Ограничения продлятся с 08:00 до 22:00.

Также мы сообщали о фейках относительно отключений света. Некоторые Telegram-каналы распространяют информацию об экстренных отключениях, блэкаутах и новых графиках, чтобы поднять себе рейтинг.