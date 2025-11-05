Как будут отключать свет во Львове и на Львовщине 6 ноября — графики

Львов без света — графики отключений на завтра
В четверг, 6 ноября, во Львове и на Львовщине будут действовать почасовые отключения света. Правда, в некоторых очередях обойдется без ограничений.
Об этом 5 ноября сообщили в "Львовоблэнерго".
Отключения света во Львове и области 6 ноября
С 16:00 до 18:00 света не будет у потребителей очереди 2.2, а с 18:00 до 22:00 — у очереди 5.2. В других очередях свет будет в течение всех суток.
Узнать свою очередь аварийных или почасовых отключений можно на сайте "Львовоблэнерго" в разделе "Почему нет света".
Эта же информация есть в чат-ботах:
- "Львовоблэнерго" в Viber (для бытовых потребителей);
- "Львовоблэнерго" в Telegram (для бытовых потребителей);
- "Львовоблэнерго Бизнес" в Viber (для юридических потребителей);
- "Львовоблэнерго Бизнес" в Telegram (для юридических потребителей).
Кроме того, можно воспользоваться приложением КомКом.
Напомним, 6 ноября стабилизационные отключения будут действовать во всех регионах Украины. Ограничения продлятся с 08:00 до 22:00.
Также мы сообщали о фейках относительно отключений света. Некоторые Telegram-каналы распространяют информацию об экстренных отключениях, блэкаутах и новых графиках, чтобы поднять себе рейтинг.
