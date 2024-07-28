Графіки відключення світла Львові на сьогодні, 28 липня — прогноз Укренерго

Полагодження лінії електропередач. Фото: Укренерго

Графік відключень світла у Львів на сьогодні, 28 липня, неділю буде діяти для чотирьох груп споживачів. Енергетики інформують, що електрики не буде протягом години ввечері.

Про це 27 липня, у суботу повідомляє Львівобленерго в Telegram.

Читайте також:

Коли сьогодні відключатимуть світло у Львові

Графік відключень на 28 липня від Львівобленерго

Залежно від групи це буде відбуватись наступним чином:

Споживачі групи 2.1 не матимуть світла з 22:00 по 23:00

не матимуть світла Споживачі групи 2.2 не матимуть світла з 19:00 по 20:00

не матимуть світла Споживачі групи 3.1 не матимуть світла з 20:00 по 21:00

не матимуть світла Споживачі групи 3.2 не матимуть світла з 18:00 по 19:00

Де подивитись графіки відключень світла

Це можна зробити через різні чат-боти в Telegram чи Viber. Також графіки публікують на сайті Львівобленерго.

Нагадаємо, голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що українські енергетики здатні відремонтувати енергооб'єкти з захисними конструкціями протягом кількох годин.

Також за перші пів року держава не використала 21% виділених коштів на укриття та захист енергетичної інфраструктури.