Графики отключения света во Львове на сегодня, 28 июля — прогноз Укрэнерго.

Львов будет без света всего час — уже известен график на сегодня
График отключений света во Львов сегодня, 28 июля, воскресенье будет действовать для четырех групп потребителей. Энергетики информируют, что электричества не будет в течение часа вечером.
Об этом 27 июля, в субботу сообщает Львовоблэнерго в Telegram.
Когда сегодня будут отключать свет во Львове
В зависимости от группы это будет происходить следующим образом:
- Потребители группы 2.1 без света с 22:00 по 23:00
- Потребители группы 2.2 без света с 19:00 по 20:00
- Потребители группы 3.1 без света с 20:00 по 21:00
- Потребители группы 3.2 без света с 18:00 по 19:00
Где посмотреть графики отключений света
Это можно сделать через разные чат-боты в Telegram или Viber. Также графики публикуют на сайте Львовоблэнерго.
Напомним, глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что украинские энергетики способны отремонтировать энергообъекты с защитными конструкциями в течение нескольких часов.
Также за первые полгода государство не использовало 21% выделенных средств на укрытие и защиту энергетической инфраструктуры.
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