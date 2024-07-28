Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Львов будет без света всего час — уже известен график на сегодня arrow

Львов будет без света всего час — уже известен график на сегодня

28 июля 2024 00:23
Анатолий Слюсарь - Редактор
Графики отключения света во Львове на сегодня, 28 июля — прогноз Укрэнерго.
Починка линии электропередач. Фото: Укрэнерго
Анатолий Слюсарь - Редактор

График отключений света во Львов сегодня, 28 июля, воскресенье будет действовать для четырех групп потребителей. Энергетики информируют, что электричества не будет в течение часа вечером.

Об этом 27 июля, в субботу сообщает Львовоблэнерго в Telegram.

Читайте также:

Когда сегодня будут отключать свет во Львове

Львов - фото 1
График отключений на 28 июля от Львовоблэнерго

В зависимости от группы это будет происходить следующим образом:

  • Потребители группы 2.1 без света с 22:00 по 23:00
  • Потребители группы 2.2 без света с 19:00 по 20:00
  • Потребители группы 3.1 без света с 20:00 по 21:00
  • Потребители группы 3.2 без света с 18:00 по 19:00

Где посмотреть графики отключений света

Это можно сделать через разные чат-боты в Telegram или Viber. Также графики публикуют на сайте Львовоблэнерго.

Напомним, глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что украинские энергетики способны отремонтировать энергообъекты с защитными конструкциями в течение нескольких часов.

Также за первые полгода государство не использовало 21% выделенных средств на укрытие и защиту энергетической инфраструктуры.

Львов Львовская область отключения света свет блэкаут

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

25 июля 2024

19:09 Отец подозреваемого в убийстве Фарион прокомментировал задержание сына

26 июля 2024

13:08 Клименко рассекретил, о чем писал в прощальном письме подозреваемый в убийстве Фарион

18 июля 2024

07:39 Как ТЦК будет штрафовать мужчин, которые не обновили данные, но не имеют доходов и имущества

24 июля 2024

10:04 Зинченко выбрал новый клуб — Арсенал готовит трансфер украинца

16 июля 2024

12:53 Шевченко решил, какой клуб заменит Днепр-1 в УПЛ

22 июля 2024

10:19 Ярмоленко может уйти из Динамо — зарубежный клуб хочет подписать украинца

18 июля 2024

11:33 Яремчук останется в Испании, но не в Валенсии — начались переговоры с известным клубом