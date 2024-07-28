Графики отключения света во Львове на сегодня, 28 июля — прогноз Укрэнерго.

Починка линии электропередач. Фото: Укрэнерго

График отключений света во Львов сегодня, 28 июля, воскресенье будет действовать для четырех групп потребителей. Энергетики информируют, что электричества не будет в течение часа вечером.

Об этом 27 июля, в субботу сообщает Львовоблэнерго в Telegram.

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График отключений на 28 июля от Львовоблэнерго

В зависимости от группы это будет происходить следующим образом:

Потребители группы 2.1 без света с 22:00 по 23:00

без света Потребители группы 2.2 без света с 19:00 по 20:00

без света Потребители группы 3.1 без света с 20:00 по 21:00

без света Потребители группы 3.2 без света с 18:00 по 19:00

Где посмотреть графики отключений света

Это можно сделать через разные чат-боты в Telegram или Viber. Также графики публикуют на сайте Львовоблэнерго.

Напомним, глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что украинские энергетики способны отремонтировать энергообъекты с защитными конструкциями в течение нескольких часов.

Также за первые полгода государство не использовало 21% выделенных средств на укрытие и защиту энергетической инфраструктуры.