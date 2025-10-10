Відключення світла у Львові — як готується місто

Осінній Львів. Фото: Твоє місто

Львів від сьогоднішнього вечора і впродовж наступних трьох тижнів у визначені дні тестуватиме міські системи у режимі надзвичайної ситуації. Таким чином місто готується до різних сценаріїв, аби забезпечити стабільне функціонування.

Про це повідомляє Львівська міська рада у п’ятницю, 10 жовтня.

Допис Львівської міської ради. Фото: скриншот

Що перевірятимуть у Львові

На час тестування світлофори переведуть у роботу від акумуляторів. А також запустять твердопаливні котельні і перевірять буржуйки, водовозки та інше необхідне обладнання.

"Основна мета — перевірити готовність міста у випадку надзвичайних ситуацій: що робити без світла, газу, як діяти мешканцям і службам. Також закликаємо перевірити власну готовність: чи працюють генератори, EcoFlow, павербанки, підготувати буржуйки, ліхтарики та теплий одяг", — додали в міськраді.

Громадян закликають повідомляти на "Гарячу лінію міста" 15-80, у разі, якщо будуть якісь збої чи неточності в роботі систем.

