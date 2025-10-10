Отключение света во Львове — как готовится город

Львов готовится к блэкаутам — что будут тестировать в городе
Львов с сегодняшнего вечера и в течение следующих трех недель в определенные дни будет тестировать городские системы в режиме чрезвычайной ситуации. Таким образом город готовится к различным сценариям, чтобы обеспечить стабильное функционирование.
Об этом сообщает Львовский городской совет в пятницу, 10 октября.
Что будут проверять во Львове
На время тестирования светофоры переведут в работу от аккумуляторов. А также запустят твердотопливные котельные и проверят буржуйки, водовозки и другое необходимое оборудование.
"Основная цель — проверить готовность города в случае чрезвычайных ситуаций: что делать без света, газа, как действовать жителям и службам. Также призываем проверить собственную готовность: работают ли генераторы, EcoFlow, павербанки, подготовить буржуйки, фонарики и теплую одежду", — добавили в горсовете.
Граждан призывают сообщать на "Горячую линию города" 15-80, в случае, если будут какие-то сбои или неточности в работе систем.
