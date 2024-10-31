Прогноз погоди у Львові на завтра 1 листопада

Вітряна погода. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Погода у Львові та області завтра, 1 листопада, очікується вітряною. Однак температура повітря буде високою.

Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології у Telegram у четвер, 31 жовтня.

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Прогноз погоди у Львові 1 листопада

У Львівській області буде хмарно з проясненнями. Істотних опадів не передбачається. Вітер буде південно-західний, 7-12 м/с, а також пориви 15-20 м/с.

Прогноз погоди в Україні на 1 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Температура вночі очікується +3...+8 °С, вдень +13...+18 °С.

У Львові вночі +5...+7 °С, вдень +15...+17 °С.

Допис Львівського регіонального центру з гідрометеорології. Фото: скриншот

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко розповіла, що 1 листопада в Україні прогнозують теплу погоду з поривами сильного вітру.

Також у Харкові та області завтра буде мінлива хмарність. Синоптики попереджають про метеорологічну загрозу через сильний вітер.