Прогноз погоди у Львові на завтра 1 листопада

Львів готується до сильного вітру — прогноз погоди на завтра
Погода у Львові та області завтра, 1 листопада, очікується вітряною. Однак температура повітря буде високою.
Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології у Telegram у четвер, 31 жовтня.
Прогноз погоди у Львові 1 листопада
У Львівській області буде хмарно з проясненнями. Істотних опадів не передбачається. Вітер буде південно-західний, 7-12 м/с, а також пориви 15-20 м/с.
Температура вночі очікується +3...+8 °С, вдень +13...+18 °С.
У Львові вночі +5...+7 °С, вдень +15...+17 °С.
Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко розповіла, що 1 листопада в Україні прогнозують теплу погоду з поривами сильного вітру.
Також у Харкові та області завтра буде мінлива хмарність. Синоптики попереджають про метеорологічну загрозу через сильний вітер.
Читайте Новини.LIVE!