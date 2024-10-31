Прогноз погоды во Львове на завтра 1 ноября

Львов готовится к сильному ветру — прогноз погоды на завтра
Погода во Львове и области завтра, 1 ноября, ожидается ветреной. Однако температура воздуха будет высокой.
Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии в Telegram в четверг, 31 октября.
Прогноз погоды во Львове 1 ноября
Во Львовской области будет облачно с прояснениями. Существенных осадков не предвидится. Ветер будет юго-западный, 7-12 м/с, а также порывы 15-20 м/с.
Температура ночью ожидается +3...+8 °С, днем +13...+18 °С.
Во Львове ночью +5...+7 °С, днем +15...+17 °С.
Напомним, синоптик Наталья Диденко рассказала, что 1 ноября в Украине прогнозируют теплую погоду с порывами сильного ветра.
Также в Харькове и области завтра будет переменная облачность. Синоптики предупреждают о метеорологической угрозе из-за сильного ветра.
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