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Львов готовится к сильному ветру — прогноз погоды на завтра

31 октября 2024 14:37
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды во Львове на завтра 1 ноября
Ветреная погода. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Светлана Силенко - Редактор

Погода во Львове и области завтра, 1 ноября, ожидается ветреной. Однако температура воздуха будет высокой.

Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии в Telegram в четверг, 31 октября.

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Во Львовской области будет облачно с прояснениями. Существенных осадков не предвидится. Ветер будет юго-западный, 7-12 м/с, а также порывы 15-20 м/с.

Погода в Украине 1 ноября
Прогноз погоды в Украине на 1 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Температура ночью ожидается +3...+8 °С, днем +13...+18 °С.

Во Львове ночью +5...+7 °С, днем +15...+17 °С.

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Пост Львовского регионального центра по гидрометеорологии. Фото: скриншот

Напомним, синоптик Наталья Диденко рассказала, что 1 ноября в Украине прогнозируют теплую погоду с порывами сильного ветра.

Также в Харькове и области завтра будет переменная облачность. Синоптики предупреждают о метеорологической угрозе из-за сильного ветра.

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