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Львів готується приймати евакуйованих з Херсонщини людей,— Садовий

6 червня 2023 12:49
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст
Львів готується приймати евакуйованих з Херсонщини людей
Міський голова Львова Андрій Садовий. Фото: GettyImages
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Міский голова Львова Андрій Садовий заявив, що скликає евакуаційну комісію у звʼязку з підривом Каховської ГЕС. Львів повинен бути готовий приймати постраждалих у результаті підриву окупантами Каховської ГЕС.

Про це міський голова Львова Андрій Садовий повідомив на своїй Facebook сторінці.

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Деталі евакуації

"У звʼязку з підривом Каховської ГЕС збираємо евакуаційну комісію у Львові. Вже відомо про планову евакуацію місцевих мешканців. Маємо бути готові",  — йдеться у повідомленні. 

Скрін допису з Facebook Андрія Садового
Скрін допису з Facebook Андрія Садового 

Як прихисток для нових переселенців у мерії розглядають варіант розконсервування модульних містечок у Стрийському парку, на вул. Пулюя та на Сихові. А також, за необхідності, тимчасові прихистки розгорнуть у закладах освіти, в яких завершилось навчання.

"Зараз чекаємо на інформацію від Херсонської ОВА. Якщо буде потреба наші служби протягом 3-х годин розгорнуть прихистки. Досвід вже є. В небезпеці залишаються мешканці лівого берега Дніпра, який є окупованим. Ми не знаємо яка до них доходить інформація і чи є взагалі у них можливість евакуюватись",  — йдеться в повідомленні.

Скрін допису з Facebook сторінки ЛМР
Скрін допису з Facebook сторінки ЛМР

Нагадаємо, російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонщини.

Також ми писали, що внаслідок підриву машинної зали зсередини Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

Додамо, вода з Каховського водосховища затопила частину міста Нова Каховка. Під водою опинився центр міста-супутника підірваної росіянами Каховської ГЕС.

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