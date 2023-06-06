Львов готовится принимать эвакуированных из Херсона людей

Городской голова Львова Андрей Садовый. Фото: GettyImages

Городской голова Львова Андрей Садовый заявил , что созывает эвакуационную комиссию в связи с подрывом Каховской ГЭС . Львов должен быть готов принимать пострадавших в результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС.

Об этом городской голова Львова Андрей Садовый сообщил на своей Facebook странице.

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Детали эвакуации

"В связи с подрывом Каховской ГЭС собираем эвакуационную комиссию во Львове. Уже известно о плановой эвакуации местных жителей. Должны быть готовы", — говорится в сообщении.

Скрин сообщения из Facebook Андрея Садового

Как приют для новых переселенцев в мэрии рассматривают вариант расконсервирования модульных городков в Стрыйском парке, на ул. Пулюя и на Сыхове. А также, при необходимости, временные приюты развернут в учебных заведениях, в которых завершилось обучение.

"Сейчас ждем информацию от Херсонской ОВА. В случае необходимости наши службы в течение 3-х часов развернут приюты. Опыт уже есть. В опасности остаются жители левого берега Днепра, который является оккупированным. Мы не знаем какая до них доходит информация и есть ли вообще у них возможность эвакуироваться" , — говорится в сообщении.

Скрин сообщения из Facebook страницы ЛГС

Напомним, российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонщины.

Также мы писали, что в результате подрыва машинного зала изнутри Каховская ГЭС полностью разрушена . Станция восстановлению не подлежит.

Добавим, вода из Каховского водохранилища затопила часть города Новая Каховка . Под водой оказался центр города-спутника взорванной россиянами Каховской ГЭС.