Інклюзивні кафе у Львові: всі адреси кафе для людей з інвалідністю сьогодні

Площа Ринок у Львові сьогодні. Фото: Новини.LIVE

У Львові місцеві заклади готують свої приміщення для людей з інвалідністю та з інклюзією. Зокрема, облаштовують перед входом в кафе доріжки доступності власним коштом.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE

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Як повідомила у коментарі Новини.LIVE керівниця міського управління туризму Христина Лебедь, у Львові є 38 закладів, які доступні для людей з інвалідністю.

"Це заклади, які мають пандуси або універсальні вбиральні. Минулого року таких закладів було лише 33. І з липня минулого року ми проводимо навчання з бізнесом і говоримо про те, як можна змінюватись, залучаючи експертів та архітекторів", — каже Лебедь.

Додамо, усі безбар'єрні заклади у місті нанесено на спеціально створену карту доступності.

Денис Мозгальов, керівник кафе на площі Ринок, розповів Новини.LIVE, що для маломобільних людей облаштовують комфортний вхід. Усе планування відбувається з урахуванням того, що кафе розташоване в історичній будівлі.

"Одне із вікон ми переробимо на вхід для маломобільних людей. Зробимо пандус, який матиме смугу розгону. Людина у кріслі колісному зможе потрапити до закладу. Також ми переобладнаємо вбиральню", — зазначає Мозгальов.

У коментарі Новини.LIVE ветеран російсько-української війни Сергій Титаренко розповів, що маломобільним людям досі складно пересуватися містом. Особливо тим, хто тільки починає опановувати крісло колісне.

"Пониження бордюрів, пандуси — це все потрібно, бо ми не можемо переступити навіть найменший поріг", — наголошує ветеран.

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