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Львів інклюзивний — де у місті знайти кафе для людей з інвалідністю

13 липня 2024 06:26
Марта Байдака - Журналіст
Марта Байдака
Журналіст
Інклюзивні кафе у Львові: всі адреси кафе для людей з інвалідністю сьогодні
Площа Ринок у Львові сьогодні. Фото: Новини.LIVE
Марта Байдака - Журналіст
Марта Байдака
Журналіст

У Львові місцеві заклади готують свої приміщення для людей з інвалідністю та з інклюзією. Зокрема, облаштовують перед входом в кафе доріжки доступності власним коштом. 

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE

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Як повідомила у коментарі Новини.LIVE керівниця міського управління туризму Христина Лебедь, у Львові є 38 закладів, які доступні для людей з інвалідністю. 

"Це заклади, які мають пандуси або універсальні вбиральні. Минулого року таких закладів було лише 33. І з липня минулого року ми проводимо навчання з бізнесом і говоримо про те, як можна змінюватись, залучаючи експертів та  архітекторів", — каже Лебедь.

Додамо, усі  безбар'єрні заклади у місті нанесено на спеціально створену карту доступності.

Денис Мозгальов, керівник кафе на площі Ринок, розповів Новини.LIVE, що для маломобільних людей облаштовують комфортний вхід. Усе планування відбувається з урахуванням того, що кафе розташоване в історичній будівлі.

"Одне із вікон ми переробимо на вхід для маломобільних людей. Зробимо пандус, який матиме смугу розгону. Людина у кріслі колісному зможе потрапити до закладу. Також ми переобладнаємо вбиральню", — зазначає Мозгальов.

У коментарі Новини.LIVE ветеран російсько-української війни Сергій Титаренко розповів, що маломобільним людям досі складно пересуватися містом. Особливо тим, хто тільки починає опановувати крісло колісне.

"Пониження бордюрів, пандуси  — це все потрібно, бо ми не можемо переступити навіть найменший поріг", — наголошує ветеран. 

Нагадаємо, ми раніше писали, хто з ветеранів може отримати гроші на житло від держави.

Ми також писали, хто і як може подати заявку для отримання  700 тис. гривень допомоги.

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