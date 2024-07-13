Инклюзивные кафе во Львове: все адреса кафе для людей с инвалидностью сегодня

Площадь Рынок во Львове сегодня. Фото: Новини.LIVE

Во Львове местные заведения готовят свои помещения для людей с инвалидностью и инклюзией. В частности, обустраивают перед входом в кафе дорожки доступности за свой счет.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE

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Как сообщила в комментарии Новини.LIVE руководитель городского управления туризма Кристина Лебедь, во Львове есть 38 заведений, которые доступны людям с инвалидностью.

"Это заведения, которые имеют пандусы или универсальные уборные. В прошлом году таких заведений было всего 33. И с июля прошлого года мы проводим обучение с бизнесом и говорим о том, как можно меняться, привлекая экспертов и архитекторов", — говорит Лебедь.

Добавим, все безбарьерные заведения в городе нанесены на специально созданную карту доступности.

Денис Мозгалев, руководитель кафе на площади Рынок, рассказал Новини.LIVE, что для маломобильных людей обустраивают комфортный вход. Вся планировка происходит с учетом того, что кафе расположено в историческом здании.

"Одно из окон мы переделаем на вход для маломобильных людей. Сделаем пандус, у которого будет полоса разгона. Человек в кресле колесном сможет попасть в заведение. Также мы переоборудываем уборную", — отмечает Мозгалев.

В комментарии Новини.LIVE ветеран российско-украинской войны Сергей Титаренко рассказал, что маломобильным людям до сих пор сложно передвигаться по городу. Особенно тем, кто только начинает овладевать колесным креслом.

"Понижение бордюров, пандусы — это все нужно, потому что мы не можем переступить даже малейший порог", — отмечает ветеран.

Напомним, мы раньше писали, кто из ветеранов может получить деньги на жилье от государства.

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