Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Львов инклюзивный — где в городе найти кафе для людей с инвалидностью arrow

Львов инклюзивный — где в городе найти кафе для людей с инвалидностью

13 июля 2024 06:26
Марта Байдака - Журналист
Марта Байдака
Журналист
Инклюзивные кафе во Львове: все адреса кафе для людей с инвалидностью сегодня
Площадь Рынок во Львове сегодня. Фото: Новини.LIVE
Марта Байдака - Журналист
Марта Байдака
Журналист

Во Львове местные заведения готовят свои помещения для людей с инвалидностью и инклюзией. В частности, обустраивают перед входом в кафе дорожки доступности за свой счет.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE

Читайте также:

Львов инклюзивный

Как сообщила в комментарии Новини.LIVE руководитель городского управления туризма Кристина Лебедь, во Львове есть 38 заведений, которые доступны людям с инвалидностью.

"Это заведения, которые имеют пандусы или универсальные уборные. В прошлом году таких заведений было всего 33. И с июля прошлого года мы проводим обучение с бизнесом и говорим о том, как можно меняться, привлекая экспертов и архитекторов", — говорит Лебедь.

Добавим, все безбарьерные заведения в городе нанесены на специально созданную карту доступности.

Денис Мозгалев, руководитель кафе на площади Рынок, рассказал Новини.LIVE, что для маломобильных людей обустраивают комфортный вход. Вся планировка происходит с учетом того, что кафе расположено в историческом здании.

"Одно из окон мы переделаем на вход для маломобильных людей. Сделаем пандус, у которого будет полоса разгона. Человек в кресле колесном сможет попасть в заведение. Также мы переоборудываем уборную", — отмечает Мозгалев.

В комментарии Новини.LIVE ветеран российско-украинской войны Сергей Титаренко рассказал, что маломобильным людям до сих пор сложно передвигаться по городу. Особенно тем, кто только начинает овладевать колесным креслом.

"Понижение бордюров, пандусы — это все нужно, потому что мы не можем переступить даже малейший порог", — отмечает ветеран.

Напомним, мы раньше писали, кто из ветеранов может получить деньги на жилье от государства.

Мы также писали, кто и как может подать заявку на получение 700 тыс. гривен помощи.

война туристы украинцы Львов ветераны кафе инвалидность бизнес туризм лицо с инвалидностью безбарьерность

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

3 июля 2024

10:28 Минимальная зарплата в июле — как изменятся доходы украинцев

5 июля 2024

10:08 Забарный может стать игроком одного из самых титулованных клубов мира — что известно

8 июля 2024

18:40 Правила выезда из Украины меняются — что ждет мужчин с 17 июля