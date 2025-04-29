Погода у Львові та області 30 квітня — точний прогноз від Укргідрометцентру

Чоловік з парасолькою. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Погода у Львові та області завтра, 30 квітня, буде хмарною та дощовою. Подекуди очікуються грози.

Про це повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології.

Реклама

Читайте також:

Погода у Львові та області 30 квітня

За прогнозами синоптиків, у середу на Львівщині істотних опадів не очікується, однак у другій половині дня місцями можливий короткочасний дощ та гроза.

Температура повітря вночі становитиме від +3 °C до +8 °C, вдень потеплішає до +17…+22 °C. Вітер західного напрямку, швидкістю 7-12 м/с.

У Львові вночі буде +5…+7 °C, вдень очікується від +19 °C до +21°C.

Прогноз погоди у Львові на 30 квітня

Загалом по Україні 30 квітня очікується тепла погода. В окремих регіонах варто очікувати на +22 °С.

Також ми писали, що найближчої ночі від України відступлять заморозки.