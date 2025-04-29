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Львов накроет стихия — прогноз погоды на завтра

29 апреля 2025 21:26
Светлана Силенко - Редактор
Погода во Львове и области 30 апреля — точный прогноз от Укргидрометцентра
Мужчина с зонтиком. Иллюстративное фото: Новини.LIVE
Светлана Силенко - Редактор

Погода во Львове и области завтра, 30 апреля, будет облачной и дождливой. Кое-где ожидаются грозы.

Об этом сообщили во Львовском региональном центре по гидрометеорологии.

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По прогнозам синоптиков, в среду на Львовщине существенных осадков не ожидается, однако во второй половине дня местами возможен кратковременный дождь и гроза.

Температура воздуха ночью составит от +3 °C до +8 °C, днем потеплеет до +17...+22 °C. Ветер западного направления, скоростью 7-12 м/с.

Во Львове ночью будет +5...+7 °C, днем ожидается от +19 °C до +21 °C.

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Прогноз погоды во Львове на 30 апреля

В целом по Украине 30 апреля ожидается теплая погода. В отдельных регионах стоит ожидать +22 °С.

Также мы писали, что ближайшей ночью от Украины отступят заморозки.

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