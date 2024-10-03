Прогноз погоди у Львові на завтра 1 жовтня від Укргідрометцентру

Жінка з парасолькою в дощ. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Львівській області 4 жовтня синоптики прогнозують хмарну погоду з опадами та помірною температурою повітря. У Львові впродовж доби очікується +10…+12 °C.

Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометрології.

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Завтра у Львівській області очікується хмарна погода. Вранці та вдень передають дощі. Вітер у регіоні буде північно-східний, вночі 2-5 м/с,

вдень 5-10 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від +7…+12 °C, вдень буде не набагато тепліше +9…+14 °C.

Погода в Україні 4 жовтня. Фото: Meteoprog

Погода у Львові 4 жовтня

У п'ятницю, 4 жовтня, у Львові переважатиме хмарна погода.

Температура повітря протягом доби коливатиметься у межах +10…+12 °C.

Допис Львівського РЦГМ. Фото: скриншот

Нагадаємо, погода в Україні у п'ятницю, 4 жовтня, буде аномально теплою. Однак у західних регіонах місцями пройдуть дощі, також можливі тумани.

У Києві 4 жовтня передають мінливу хмарність, в деяких місцях можливі дощі. Температура повітря коливатиметься від +20 до +22 °C.