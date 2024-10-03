Прогноз погоды во Львове на завтра 1 октября от Укргидрометцентра.

Женщина с зонтиком в дождь. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Львовской области 4 октября синоптики прогнозируют облачную погоду с осадками и умеренной температурой воздуха. Во Львове в течение суток ожидается +10…+12 °C.

Об этом сообщает Львовский региональный центр гидрометрологии.

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В Львовской области ожидается облачная погода. Утром и утром передают дожди. Ветер в регионе будет северо-восточный, ночью 2-5 м/с,

днем 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +7…+12 °C, днем будет не намного теплее +9…+14 °C.

Погода в Украине 4 октября. Фото: Meteoprog

Погода во Львове 4 октября

В пятницу, 4 октября, во Львове преобладает облачная погода.

Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах +10…+12 °C.

Сообщение Львовского РЦГМ. Фото: скриншот

Напомним, погода в Украине в пятницу, 4 октября, будет аномально теплой. Однако в западных регионах местами пройдут дожди, возможны туманы.

В Киеве 4 октября передают переменную облачность, в некоторых местах возможны дожди. Температура воздуха будет колебаться от +20 до +22 °C.