Погода у Львові 13 червня — попереджають про похолодання

Жінки гуляють містом під парасолями. Ілюстративне фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Погода у Львові в п'ятницю, 13 червня, буде прохолодною та дощовою. За словами синоптиків, регіон буде під впливом циклону. Температура повітря не підійметься вище +19 °C вдень.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода у Львові 13 червня

"Погоду визначатиме тилова частина циклону над Білоруссю", — попереджають синоптики.

Згідно з прогнозом, у Львівській області ввечері подекуди можливий короткочасний дощ, вітер буде південно-західний 9-14 м/с.

Температура повітря:

в області: вночі +4...+9 °C, вдень +14...+19 °C.

в місті: вночі +6...+8 °C, вдень +16...+18 °C.

Скриншот допису Львівського гідрометцентру в Facebook

Нагадаємо, що в Укргідрометцентрі попереджають про похолодання, грозові дощі та штормовий вітер. Погоду визначатиме атмосферний фронт.

Також ми повідомляли, що синоптикиня Наталка Діденко спрогнозувала, коли знову прийде потепління.