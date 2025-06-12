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Львів накриє циклон — про що попереджають синоптики завтра

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Дата публікації: 12 червня 2025 23:42
Погода у Львові 13 червня — попереджають про похолодання
Жінки гуляють містом під парасолями. Ілюстративне фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Ключові моменти Погода у Львові 13 червня

Погода у Львові в п'ятницю, 13 червня, буде прохолодною та дощовою. За словами синоптиків, регіон буде під впливом циклону. Температура повітря не підійметься вище +19 °C вдень.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Прогноз у Львові на 13 червня від Мeteoprog. Фото: скриншот

Погода у Львові 13 червня

"Погоду визначатиме тилова частина циклону над Білоруссю", — попереджають синоптики.

Згідно з прогнозом, у Львівській області ввечері подекуди можливий короткочасний дощ, вітер буде південно-західний 9-14 м/с.

Температура повітря:

  • в області: вночі +4...+9 °C, вдень +14...+19 °C.
  • в місті: вночі +6...+8 °C, вдень +16...+18 °C.
Львів накриє циклон — про що попереджають синоптики завтра - фото 2
Скриншот допису Львівського гідрометцентру в Facebook

Нагадаємо, що в Укргідрометцентрі попереджають про похолодання, грозові дощі та штормовий вітер. Погоду визначатиме атмосферний фронт.

Також ми повідомляли, що синоптикиня Наталка Діденко спрогнозувала, коли знову прийде потепління.

погода Львів похолодання дощ прогноз погоди
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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