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Львов накроет циклон — о чем предупреждают синоптики завтра

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Дата публикации 12 июня 2025 23:42
Погода во Львове 13 июня — предупреждают о похолодании
Женщины гуляют по городу под зонтами. Иллюстративное фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Ключові моменти Погода во Львове 13 июня

Погода во Львове в пятницу, 13 июня, будет прохладной и дождливой. По словам синоптиков, регион будет под влиянием циклона. Температура воздуха не поднимется выше +19 °C днем.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Прогноз во Львове на 13 июня от Метеопрог. Фото: скриншот

Погода во Львове 13 июня

"Погоду будет определять тыловая часть циклона над Беларусью", — предупреждают синоптики.

Согласно прогнозу, во Львовской области вечером местами возможен кратковременный дождь, ветер будет юго-западный 9-14 м/с.

Температура воздуха:

  • в области: ночью +4...+9 °C, днем +14...+19 °C.
  • в городе: ночью +6...+8 °C, днем +16...+18 °C.
Львов накроет циклон — о чем предупреждают синоптики завтра - фото 2
Скриншот сообщения Львовского гидрометцентра в Facebook

Напомним, что в Укргидрометцентре предупреждают о похолодании, грозовых дождях и штормовом ветре. Погоду будет определять атмосферный фронт.

Также мы сообщали, что синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, когда снова придет потепление.

погода Львов похолодание дождь прогноз погоды
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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