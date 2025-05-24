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Львів накриє весняна прохолода — прогноз погоди на завтра

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Дата публікації: 24 травня 2025 18:59
Погода у Львові 25 травня - очікується до+16 °С вдень
Люди на вулицях Львова. Ілюстративне фото: Суспільне

У Львові та області в неділю, 25 травня, очікується хмарна погода з проясненнями. Температура повітря коливатиметься у межах +11...+16 °С.

Про це повідомила пресслужба Львівського РЦГМ у Telegram.

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В області завтра буде хмарно з проясненнями: вночі не очікується істотних опадів, а вдень пройде невеликий дощ. Водночас вночі та вранці прогнозують слабкий туман.

Вітер північно-західного напрямку, 5-10 м/с. Температура повітря становитиме: 

  • вночі +1...+6 °С;
  • вдень  +11...+16 °С.

У Львові температура повітря вночі коливатиметься у межах +2...+4 °С, а вдень підійметься до +13...+15 °С.

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Скриншот допису РЦГМ

Нагадаємо, в областях завтра спрогнозували літню спеку до +28 °С.

А в Харкові очікується температура повітря в межах +25...+30 °С.

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Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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