Погода во Львове 25 мая - ожидается до +16 °С днем

Люди на улицах Львова. Иллюстративное фото: Суспільне

Во Львове и области в воскресенье, 25 мая, ожидается облачная погода с прояснениями. Температура воздуха будет колебаться в пределах +11...+16 °С.

Об этом сообщила пресс-служба Львовского РЦГМ в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Прогноз погоды на Львовщине на 25 мая

В области завтра будет облачно с прояснениями: ночью не ожидается существенных осадков, а днем пройдет небольшой дождь. В то же время ночью и утром прогнозируют слабый туман.

Ветер северо-западного направления, 5-10 м/с. Температура воздуха составит:

ночью +1...+6 °С;

днем +11...+16 °С.

Во Львове температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +2...+4 °С, а днем поднимется до +13...+15 °С.

Скриншот поста РЦГМ

Напомним, в областях завтра спрогнозировали летнюю жару до +28 °С.

А в Харькове ожидается температура воздуха в пределах +25...+30 °С.