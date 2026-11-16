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Головна Львів Львів накриє затяжний дощ та хмари: прогноз погоди на завтра

Львів накриє затяжний дощ та хмари: прогноз погоди на завтра

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16 листопада 2026 12:20
Погода у Львові 17 листопада: точний прогноз на вівторок Новини.LIVE
Дощова погода. Фото: Новини.LIVE

У вівторок, 17 листопада, у Львові очікується похмура та сира погода. Зранку до вечора небо буде затягнуте хмарами, йтиме дрібний дощ, який посилиться після обіду. Максимальна температура сягне +6°C, але через високу вологість холод відчуватиметься значно більше.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на прогноз синоптиків Meteofor.

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Прогноз погоди у Львові на 17 листопада

У вівторок, 17 листопада, львів'ян зустріне типова осіння негода. Синоптики прогнозують, що з самого ранку і до пізнього вечора небо над містом залишатиметься повністю вкритим хмарами.

Протягом усієї доби очікується дрібний дощ, інтенсивність якого помітно зросте у другій половині дня. Лише вранці дощ може трохи стихнути.

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Температурні показники по Львівській області 17 листопада. Фото: скриншот

Стовпчики термометрів протягом доби не покажуть різких коливань. Уночі повітря прогріється до +5°C, ближче до ранку температура опуститься до +4°C, а максимальні показники вдень становитимуть +6°C

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Через стабільно високу вологість повітря, яка утримуватиметься впродовж усього дня, температура повітря відчуватиметься значно прохолодніше. Також буде вітер, максимальна швидкість якого цього дня сягатиме до п'яти метрів за секунду.

Новини.LIVE інформували, що в понеділок, 16 листопада, магнітне поле Землі залишається спокійним. Навіть кілька спалахів на Сонці виявилися надто слабкими, але вже у вівторок, 17 листопада, Землю може накрити магнітна буря.

Погода в Україні цього тижня теж буде мінливою, тож після сухих і прохолодних днів на початку прийде потепління з дощами, температура в областях помітно відрізнятиметься, а найтепліше стане ближче до середи.

У довшій перспективі зима 2026–2027 років у Європі має бути теплішою за звичайну норму. Синоптики прогнозують, що Україні на тлі теплого грудня та лютого короткі морози зі снігопадами синоптики припадуть здебільшого на січень.

погода Львів дощ прогноз погоди погода в Україні
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна

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