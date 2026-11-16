Дождливая погода. Фото: Новини.LIVE

Во вторник, 17 ноября, во Львове ожидается пасмурная и сырая погода. С утра до вечера небо будет затянуто облаками, будет идти мелкий дождь, который усилится после обеда. Максимальная температура достигнет +6 °C, но из-за высокой влажности холод будет ощущаться значительно сильнее.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на прогноз синоптиков Meteofor.

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Прогноз погоды во Львове на 17 ноября

Во вторник, 17 ноября, львовян ждет типичная осенняя непогода. Синоптики прогнозируют, что с самого утра и до позднего вечера небо над городом будет полностью затянуто облаками.

В течение суток ожидается мелкий дождь, интенсивность которого заметно усилится во второй половине дня. Лишь утром дождь может немного стихнуть.

Температурные показатели по Львовской области 17 ноября. Фото: скриншот

Столбики термометров в течение суток не покажут резких колебаний. Ночью воздух прогреется до +5 °C, ближе к утру температура опустится до +4 °C, а максимальные показатели днем составят +6 °C.

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Из-за стабильно высокой влажности воздуха, которая сохранится в течение всего дня, температура воздуха будет ощущаться значительно прохладнее. Также будет дуть ветер, максимальная скорость которого в этот день достигнет пяти метров в секунду.

Новини.LIVE сообщали, что в понедельник, 16 ноября, магнитное поле Земли остается спокойным. Даже несколько вспышек на Солнце оказались слишком слабыми, но уже во вторник, 17 ноября, Землю может накрыть магнитная буря.

Погода в Украине на этой неделе тоже будет переменчивой, поэтому после сухих и прохладных дней в начале недели наступит потепление с дождями, температура в областях будет заметно различаться, а теплее всего станет ближе к среде.

В более долгосрочной перспективе зима 2026–2027 годов в Европе должна быть теплее обычной нормы. Синоптики прогнозируют, что в Украине на фоне теплого декабря и февраля короткие морозы со снегопадами придутся в основном на январь.