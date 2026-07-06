Львів накриють грози: синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки

Сильний вітер на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Альбіна Зарічна Редактор

У понеділок, 7 липня, у Львові та області очікується хмарна погода з проясненнями, короткочасні дощі, грози та поривчастий вітер. Синоптики також оголосили жовтий рівень небезпечності через несприятливі погодні явища.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

Погода у Львові на 7 липня

Синоптики прогнозують, що вночі місцями, а вдень по всій території області пройдуть короткочасні дощі з грозами. Вітер буде південно-західний, швидкістю 9–14 м/с, вдень подекуди його пориви сягатимуть 15–20 м/с. Температура повітря вночі в області становитиме +10...+15 °С, а вдень — +19...+24 °С.

У Львові температура повітря вночі становитиме +12...+14 °С, а вдень стовпчики термометрів показуватимуть +21...+23 °С. Однак вдень очікуються пориви південно-західного вітру до 15–20 м/с. Під час дощу можливе погіршення видимості.

Попередження про небезпечні явища

У Львові та місцями по області завтра прогнозуються грози й сильні пориви вітру. Через це оголошено І рівень небезпечності (жовтий).

Попередження про небезпечні явища у Львові та області. Фото: Львівський РЦГМ

Крім того, 7 липня на більшій частині Львівської області, за винятком гірських районів, зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека (5-й клас). У гірській місцевості прогнозують низький (1-й клас) та середній (3-й клас) рівні пожежної небезпеки.

Пожежна небезпека у Львові та області 7 липня. Фото: Львівський РЦГМ

За даними синоптиків, погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та швидкого поширення пожеж в екосистемах за наявності джерел займання.

Як писали Новини.LIVE, на Львівщині знайшли кишкову паличку у озері Задорожнє. Купатися у водоймі заборонили до 7 липня.

Також ми повідомляли, що у Львові чоловік відкрив стрілянину на вулиці. Крім того, він погрожував зброєю дівчині в одному з населених пунктів Львівщини.