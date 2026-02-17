Відео
Головна Львів Львів накриють сніги і морози — синоптики попереджають про небезпеку

Львів накриють сніги і морози — синоптики попереджають про небезпеку

Ua ru
Дата публікації: 17 лютого 2026 18:49
Погода у Львові 18 лютого — синоптики попереджають про небезпеку
Сніжна погода. Фото: Новини.LIVE

У Львові та Львівській області упродовж 18 лютого буде хмарна погода з проясненнями. Однак очікуються морози та сильний туман.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це розповіли у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології. 

Читайте також:

Погода у Львівській області 18 лютого 

У Львівській області 18 лютого буде хмарно з проясненнями і очікується невеликий сніг. Вночі та вранці прогнозують слабкий туман, а на дорогах ожеледиця. 

Також буде східний вітер з поривами 5-10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах -5...-10 °С, а вдень від -3 °С до +2 °С.

Погода у Львові 18 лютого

У Львові завтра теж очікується сніг та сильний туман з ожеледицею на дорогах. Температура повітря вночі становитиме -6...-8 °С, а вдень 0...-2 °С. 

Водночас буде погіршення видимості в опадах, в тумані 500-1000 метрів.

Погода у Львові 18 лютого
Скриншот допису регіонального центру з гідрометеорології

 Нагадаємо, синоптики попереджали, що завтра у Києві посильнішають морози. На дорогах буде сильна ожелидиця.

Водночас у Харкові завтра очікується вітер 15-20 м/с. Температура повітря вночі буде в межах -8...-10 °С

Альбіна Зарічна
Автор:
Альбіна Зарічна
