Погода во Львове 18 февраля — синоптики предупреждают об опасности

Во Львове и Львовской области на протяжении 18 февраля будет облачная погода с прояснениями. Однако ожидаются морозы и сильный туман.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом рассказали во Львовском региональном центре по гидрометеорологии.

Погода во Львовской области 18 февраля

Во Львовской области 18 февраля будет облачно с прояснениями и ожидается небольшой снег. Ночью и утром прогнозируют слабый туман, а на дорогах гололедица.

Также будет восточный ветер с порывами 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах -5...-10 °С, а днем от -3 °С до +2 °С.

Погода во Львове 18 февраля

Во Львове завтра тоже ожидается снег и сильный туман с гололедом на дорогах. Температура воздуха ночью составит -6...-8 °С, а днем 0...-2 °С.

В то же время будет ухудшение видимости в осадках, в тумане 500-1000 метров.

