Україна
Львов накроют снега и морозы — синоптики предупреждают об опасности

Львов накроют снега и морозы — синоптики предупреждают об опасности

Ua ru
Дата публикации 17 февраля 2026 18:49
Погода во Львове 18 февраля — синоптики предупреждают об опасности
Снежная погода. Фото: Новини.LIVE

Во Львове и Львовской области на протяжении 18 февраля будет облачная погода с прояснениями. Однако ожидаются морозы и сильный туман.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом рассказали во Львовском региональном центре по гидрометеорологии.

Читайте также:

Погода во Львовской области 18 февраля

Во Львовской области 18 февраля будет облачно с прояснениями и ожидается небольшой снег. Ночью и утром прогнозируют слабый туман, а на дорогах гололедица.

Также будет восточный ветер с порывами 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах -5...-10 °С, а днем от -3 °С до +2 °С.

Погода во Львове 18 февраля

Во Львове завтра тоже ожидается снег и сильный туман с гололедом на дорогах. Температура воздуха ночью составит -6...-8 °С, а днем 0...-2 °С.

В то же время будет ухудшение видимости в осадках, в тумане 500-1000 метров.

Погода у Львові 18 лютого
Скриншот сообщения регионального центра по гидрометеорологии

Напомним, синоптики предупреждали, что завтра в Киеве усилятся морозы. На дорогах будет сильная гололедица.

В то же время в Харькове завтра ожидается ветер 15-20 м/с. Температура воздуха ночью будет в пределах -8...-10 °С

погода Львов снег прогноз погоды туман
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
