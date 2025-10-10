Опалювальний сезон у Львові — місто не має достатньо газу

Мер Львова Андрій Садовий. Фото: Новини.LIVE

Після масованих російських атак по об'єктах інфраструктури 10 жовтня, у Львові все працює і відключень води чи світла не застосовували. Однак місто не має потрібної кількості газу для майбутнього опалювального сезону.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий за підсумками позапланової комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій 10 жовтня, передає кореспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.

Садовий розповів, що станом на жовтень у Львові є ліміт газу вісім мільйонів метрів кубічних. Для того, щоб повноцінно пройти осінньо-зимовий період треба ще десять мільйонів, але на сьогодні їх немає. За його словами, тепло подали по заявках в школи, садочки та лікарні і всі, хто його потребує, це отримує.

"Ну і ви прекрасно розумієте, що 350 тисяч львів'ян мають індивідуальне чи пічне опалення, приватні будинки, в них трошки ситуація є простішою. Якщо говорити про ТЕЦ 1 та ТЕЦ 2, поки нема лімітів, ми не можемо їх запускати на повну потужність", — пояснив міський голова.

Також він повідомив, що через масовані атаки на об'єкти інфраструктури, у Львові ухвалили рішення протестувати всі альтернативні системи, які впровадили в місті. За словами мера, близько 7% світлофорів у Львові можуть працювати без централізованого електропостачання.

"Тобто ми, починаючи сьогодні з вечора, переведемо світлофори на роботу в режимі без електропостачання централізованого. Будуть відповідні блоки, система напрацьована. Можуть бути якісь незручності, щоб ви до цього були готові", — попередив Садовий.

Міський голова пояснив, що все потрібно протестувати зараз, аби воно було в робочому стані, адже ситуація з опаленням та електроенергією може змінитися в будь-яку секунду. За його словами, важливо, щоб усі були в безпеці та усі розуміли, якщо газу не буде фізично, тоді з опаленням буде важко.

"Якщо будуть мінімальні ліміти, то в першу чергу опалення буде йти для лікарень, для садочків, для шкіл, для тих об'єктів, які цього потребують, це є наше життя. Якщо будуть складніші ситуації, будемо вже безпосередньо говорити з громадою. Ну, наразі всі системи міста в робочому стані. Проблем жодних немає, але ми починаємо тестування всіх альтернативних систем, щоб розуміти, де ми знаходимося", — підсумував очільник Львова.

Надаємо, раніше мер Харкова заявив, що ця зима буде найважчою для міста. За його словами, останні російські удари по енергетичній інфраструктурі міста стали одними з найпотужніших за весь час війни.

Водночас Олег Попенко повідомив, що ситуація з опаленням взимку буде складнішою, ніж торік. Через постійні обстріли енергетичної інфраструктури втрачено 40-45% ресурсів.