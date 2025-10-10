Отопительный сезон во Львове — город не имеет достаточно газа

Мэр Львова Андрей Садовый. Фото: Новини.LIVE

После массированных российских атак по объектам инфраструктуры 10 октября, во Львове все работает и отключений воды или света не применяли. Однако город не имеет нужного количества газа для будущего отопительного сезона.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый по итогам внеплановой комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 10 октября, передает корреспондент Новини.LIVE Марта Байдака.

Садовый рассказал, что по состоянию на октябрь во Львове есть лимит газа восемь миллионов метров кубических. Для того, чтобы полноценно пройти осенне-зимний период надо еще десять миллионов, но на сегодня их нет. По его словам, тепло подали по заявкам в школы, садики и больницы и все, кто в нем нуждается, это получает.

"Ну и вы прекрасно понимаете, что 350 тысяч львовян имеют индивидуальное или печное отопление, частные дома, в них немножко ситуация проще. Если говорить о ТЭЦ 1 и ТЭЦ 2, пока нет лимитов, мы не можем их запускать на полную мощность", — пояснил городской голова.

Также он сообщил, что из-за массированных атак на объекты инфраструктуры, во Львове приняли решение протестировать все альтернативные системы, которые внедрили в городе. По словам мэра, около 7% светофоров во Львове могут работать без централизованного электроснабжения.

"То есть мы, начиная сегодня с вечера, переведем светофоры на работу в режиме без электроснабжения централизованного. Будут соответствующие блоки, система наработана. Могут быть какие-то неудобства, чтобы вы к этому были готовы", — предупредил Садовый.

Городской голова объяснил, что все нужно протестировать сейчас, чтобы оно было в рабочем состоянии, ведь ситуация с отоплением и электроэнергией может измениться в любую секунду. По его словам, важно, чтобы все были в безопасности и все понимали, если газа не будет физически, тогда с отоплением будет трудно.

"Если будут минимальные лимиты, то в первую очередь отопление будет идти для больниц, для садиков, для школ, для тех объектов, которые в этом нуждаются, это наша жизнь. Если будут сложные ситуации, будем уже непосредственно говорить с громадой. Ну, пока все системы города в рабочем состоянии. Проблем никаких нет, но мы начинаем тестирование всех альтернативных систем, чтобы понимать, где мы находимся", — подытожил глава Львова.

Предоставляем, ранее мэр Харькова заявил, что эта зима будет самой тяжелой для города. По его словам, последние российские удары по энергетической инфраструктуре города стали одними из самых мощных за все время войны.

В то же время Олег Попенко сообщил, что ситуация с отоплением зимой будет сложнее, чем в прошлом году. Из-за постоянных обстрелов энергетической инфраструктуры потеряно 40-45% ресурсов.