Головна Львів Львів огорне туманом — який прогноз погоди на завтра

Львів огорне туманом — який прогноз погоди на завтра

Ua ru
Дата публікації: 8 жовтня 2025 21:26
Погода у Львові і області 9 жовтня — прогноз на завтра
Туман у місті. Фото: УНІАН

У четвер, 9 жовтня, на Львівщині пануватиме прохолодна осіння погода — без істотних опадів, але з туманами вночі та вранці. Вдень очікується помірне потепління до +16 °С.

Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

Читайте також:

Прогноз погоди у Львів та області на 9 жовтня

На Львівщині очікується переважно хмарна погода з проясненнями. Опади малоймовірні, лише ввечері місцями можливий невеликий дощ. Вночі та вранці на окремих ділянках області прогнозують туман, який може ускладнювати видимість на дорогах.

Вітер північно-західний, помірний — 7-12 м/с. Температура повітря вночі становитиме від +2 до +7 °С, удень повітря прогріється до +11…+16 °С.

У Львові буде без істотних опадів, з невеликими проясненнями. Вночі температура коливатиметься в межах +4…+6 °С, а вдень очікується +13…+15 °С.

Синоптики також попереджають львів'ян про туман видимістю 200-500 м. Водіям радять бути обачними під час дорожнього руху.

Прогноз погоди у Львові 9 жовтня
Попередження про туман. Фото: Львівський РЦГМ

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі повідомили про різку зміну погоди через вплив циклону.

А також ми повідомляли про ситуацію в горах, де досі вирує негода.

Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
