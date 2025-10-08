Погода во Львове и области 9 октября — прогноз на завтра

Туман в городе. Фото: УНИАН

В четверг, 9 октября, на Львовщине будет царить прохладная осенняя погода — без существенных осадков, но с туманами ночью и утром. Днем ожидается умеренное потепление до +16 °С.

Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

Реклама

Читайте также:

Прогноз погоды во Львове и области на 9 октября

На Львовщине ожидается преимущественно облачная погода с прояснениями. Осадки маловероятны, лишь вечером местами возможен небольшой дождь. Ночью и утром на отдельных участках области прогнозируют туман, который может затруднять видимость на дорогах.

Ветер северо-западный, умеренный — 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит от +2 до +7 °С, днем воздух прогреется до +11...+16 °С.

Во Львове будет без существенных осадков, с небольшими прояснениями. Ночью температура будет колебаться в пределах +4...+6 °С, а днем ожидается +13...+15 °С.

Синоптики также предупреждают львовян о тумане видимостью 200-500 м. Водителям советуют быть осмотрительными во время дорожного движения.

Предупреждение о тумане. Фото: Львовский РЦГМ

Напомним, в Укргидрометцентре сообщили о резком изменении погоды из-за влияния циклона.

А также мы сообщали о ситуации в горах, где до сих пор бушует непогода.