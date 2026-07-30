Обстріл Львова: кількість постраждалих зросла до 15, триває рятувальна операція

Ліквідація наслідків після удару РФ по Львову. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

У Львові триває рятувальна операція після російського ракетного удару по житловому будинку. Кількість постраждалих уже зросла до 15 осіб, під завалами ще можуть перебувати люди.

Про це повідомляють кореспондентка Новини.LIVE Марта Байдака з місця події та очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

У Львові тривають пошуково-рятувальні роботи

У Залізничному районі Львова рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки російської ракетної атаки. Надзвичайники обстежують пошкоджений житловий будинок, розбирають завали та шукають людей, які можуть залишатися під руїнами.

За оновленою інформацією начальника Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького, кількість постраждалих зросла до 15 осіб. Із них 14 госпіталізували, серед поранених — один рятувальник, який постраждав під час проведення аварійно-рятувальних робіт.

За словами Козицького, під завалами все ще можуть перебувати люди.

Читайте також:

"Під руїнами є люди. ДСНСники роблять все, щоб якнайшвидше визволити їх. Дякую всім небайдужим, які допомагають розбирати завали", — повідомив очільник Львівської ОВА.

Допис Максима Козицького. Скріншот: Telegram

Місцеві жителі розповідають, що вибухи застали їх дорогою до укриття

"Почали бігти, коли стався перший вибух. Ми попадали, я накрила дитину. У підвалі було дуже багато людей, паніка, емоції: хтось плаче, діти трясуться. Найгірше в цій ситуації — діти", — розповіла львів'янка Юлія.

Жінка також зазначила, що в укритті не було мобільного зв'язку, через що люди довгий час не знали, що відбувається назовні.

Інша мешканка Залізничного району повідомила, що не встигла сховатися.

"Не встигла зайти в укриття, тож лежала просто на асфальті", — сказала вона.

За її словами, її мати отримала уламкове поранення вуха.

На місці удару продовжують працювати рятувальники, медики та правоохоронці. До розбору завалів також долучилися місцеві жителі.

Постраждалі у Львові. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Рятувальник у Львові. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Масштаб руйнування будинку. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Вибиті вікна у Львові внаслідок удару РФ. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Новини.LIVE писали, що вранці у четвер, 30 липня, у Львові було чути вибухи. Росія здійснила ракетну атаку на західні області України.

Також Новини.LIVE інформували, що у ніч на 30 липня російські війська завдали балістичного удару по селищу Радушне поблизу Кривого Рогу. Внаслідок атаки загинула ціла родина.