Графіки відключення світла у Львові сьогодні, 11 липня — прогноз Укренерго

Львів охопить темрява — енергетики прогнозують складну ситуацію зі світлом сьогодні
Графіки відключення світла у Львові в четвер, 11 липня, будуть діяти упродовж доби. Через сильну спеку вимкнення електроенергії посилять з 16:00 по 23:00.
Про це повідомляє Акціонерне товариство "Львівобленерго" в Telegram.
Коли не буде світла у Львові
Енергетики наголосили, що відключення світла у Львові будуть застосовувати для всіх груп, яких загалом є шість.
"Закликаємо всіх економно використовувати електроенергію і не вмикати потужні електроприлади, аби запобігти відключенням", — закликають у Львівобленерго.
Дізнатися свою групу відключень світла можна в особистому кабінеті за посиланням: https://info.loe.lviv.ua
Водночас в Укренерго попередили, що з 16:00 до 23:00 будуть застосовувати чотири черги відключень одночасно, у решту годин — три черги. Посилення відключень енергетики пов'язують зі спекою.
Яка ситуація в українській енергосистемі
Нагадаємо, що Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль спрогнозував, коли скоротять тривалість відключень світла. Попри складну ситуацію, це може статися з 20 липня.
Водночас державний Ощадбанк оголосив про ініціативу з посилення енергонезалежності клієнтів. Тепер у фінустанові доступні пільгові кредити на купівлю альтернативних джерел електроенергії.
Додамо, що в Укренерго роз'яснили споживачам графіки відключення світла. Енергетики відповіли, що означає кожна із черг.
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