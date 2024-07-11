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Львів охопить темрява — енергетики прогнозують складну ситуацію зі світлом сьогодні

11 липня 2024 00:15
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолій Слюсар
Графіки відключення світла у Львові сьогодні, 11 липня — прогноз Укренерго
Дівчина працює за ноутбуком під час відключень світла. Фото: Новини.LIVE
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолій Слюсар

Графіки відключення світла у Львові в четвер, 11 липня, будуть діяти упродовж доби. Через сильну спеку вимкнення електроенергії посилять з 16:00 по 23:00. 

Про це повідомляє Акціонерне товариство "Львівобленерго" в Telegram.

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Коли не буде світла у Львові

Енергетики наголосили, що відключення світла у Львові будуть застосовувати для всіх груп, яких загалом є шість.

Графіки відключення світла у Львові на 11 липня
Графіки відключення світла у Львові. Фото: t.me/lvivoblenergo

"Закликаємо всіх економно використовувати електроенергію і не вмикати потужні електроприлади, аби запобігти відключенням", — закликають у Львівобленерго.

Коли не буде світла у Львові сьогодні 11 липня
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Львівобленерго. Новини"

Дізнатися свою групу відключень світла можна в особистому кабінеті за посиланням: https://info.loe.lviv.ua

Водночас в Укренерго попередили, що з 16:00 до 23:00 будуть застосовувати чотири черги відключень одночасно, у решту годин — три черги. Посилення відключень енергетики пов'язують зі спекою.

Графіки відключення світла в Харкові 11 липня
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Укренерго"

Яка ситуація в українській енергосистемі

Нагадаємо, що Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль спрогнозував, коли скоротять тривалість відключень світла. Попри складну ситуацію, це може статися з 20 липня.

Водночас державний Ощадбанк оголосив про ініціативу з посилення енергонезалежності клієнтів. Тепер у фінустанові доступні пільгові кредити на купівлю альтернативних джерел електроенергії.

Додамо, що в Укренерго роз'яснили споживачам графіки відключення світла. Енергетики відповіли, що означає кожна із черг.

Львів електроенергія сфера енергетики енергетика відключення світла світло блекаут

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