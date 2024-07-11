Графики отключения света во Львове сегодня, 11 июля — прогноз Укрэнерго

Львов охватит тьма — энергетики прогнозируют сложную ситуацию со светом сегодня
Графики отключения света во Львове в четверг, 11 июля, будут действовать в течение суток. Из-за сильной жары отключение электроэнергии усилят с 16:00 до 23:00.
Об этом сообщает Акционерное общество "Львовоблэнерго" в Telegram.
Когда не будет света во Львове
Энергетики подчеркнули, что отключение света во Львове будут применять для всех групп, которых в общей сложности шесть.
"Призываем всех экономно использовать электроэнергию и не включать мощные электроприборы, чтобы предотвратить отключения", — призывают во Львовоблэнерго.
Узнать свою группу отключений света можно в личном кабинете по ссылке: https://info.loe.lviv.ua
В то же время в Укрэнерго предупредили, что с 16:00 до 23:00 будут применять четыре очереди отключений одновременно, в остальные часы — три очереди. Усиление отключений энергетики связывают с жарой.
Какая ситуация в украинской энергосистеме
Напомним, что Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль спрогнозировал, когда сократят продолжительность отключений света. Несмотря на сложную ситуацию, это может произойти с 20 июля.
В то же время государственный Ощадбанк объявил об инициативе по усилению энергонезависимости клиентов. Теперь у финучреждения доступны льготные кредиты на покупку альтернативных источников электроэнергии.
Добавим, что в "Укрэнерго" разъяснили потребителям графики отключения света. Энергетики ответили, что означает каждая из очередей.
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