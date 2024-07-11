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Львов охватит тьма — энергетики прогнозируют сложную ситуацию со светом сегодня

11 июля 2024 00:15
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолий Слюсарь
Графики отключения света во Львове сегодня, 11 июля — прогноз Укрэнерго
Девушка работает за ноутбуком во время отключения света. Фото: Новини.LIVE
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолий Слюсарь

Графики отключения света во Львове в четверг, 11 июля, будут действовать в течение суток. Из-за сильной жары отключение электроэнергии усилят с 16:00 до 23:00.

Об этом сообщает Акционерное общество "Львовоблэнерго" в Telegram.

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Энергетики подчеркнули, что отключение света во Львове будут применять для всех групп, которых в общей сложности шесть.

Графики отключения света во Львове на 11 июля
Графики отключения света во Львове. Фото: t.me/lvivoblenergo

"Призываем всех экономно использовать электроэнергию и не включать мощные электроприборы, чтобы предотвратить отключения", — призывают во Львовоблэнерго.

Когда не будет света во Львове сегодня 11 июля
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Львовоблэнерго. Новости"

Узнать свою группу отключений света можно в личном кабинете по ссылке: https://info.loe.lviv.ua

В то же время в Укрэнерго предупредили, что с 16:00 до 23:00 будут применять четыре очереди отключений одновременно, в остальные часы — три очереди. Усиление отключений энергетики связывают с жарой.

Графики отключения света в Харькове 11 июля
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Укрэнерго"

Какая ситуация в украинской энергосистеме

Напомним, что Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль спрогнозировал, когда сократят продолжительность отключений света. Несмотря на сложную ситуацию, это может произойти с 20 июля.

В то же время государственный Ощадбанк объявил об инициативе по усилению энергонезависимости клиентов. Теперь у финучреждения доступны льготные кредиты на покупку альтернативных источников электроэнергии.

Добавим, что в "Укрэнерго" разъяснили потребителям графики отключения света. Энергетики ответили, что означает каждая из очередей.

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