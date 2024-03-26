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Львів отримає ще 12 трамваїв безкоштовно

26 березня 2024 18:06
ed7f996a-6f2c-43be-ea11-c82d2564a900 - Коваленко Діана
Берлін передає Львову 12 безкоштовних трамваїв
Tatra KT4D у Берліні. Фото: Вікіпедія
ed7f996a-6f2c-43be-ea11-c82d2564a900 - Коваленко Діана

Берлін передасть Львову ще 12 вживаних трамваїв КТ4-D безкоштовно. Проте, Львівська міськрада повинна оплатити 26 млн грн за послуги транспортування та адаптацію під львівську колію.

Про це повідомляє інформаційний портал депутатів Львівської міської ради на своїй сторінці у Facebook.

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Скриншот з Facebook-сторінки інформаційного порталу депутатів Львівської міської ради

Що наразі відомо про передачу трамваїв Львову

25 березня, під час засідання комісії транспорту, зв’язку та міської мобільності, голова комісії, депутат від фракції "Варта" Ігор Зінкевич повідомив, що міськрада Берліна готова передати Львову 12 вживаних трамваїв КТ4-D виробництва 1980-1990-х років разом із запасними частинами.

Керівник департаменту мобільності Олег Забарило зазначив, що Львів повинен покрити витрати на транспортування, митні платежі, ПДВ та переобладнання на візки шириною 1000 мм, що становить загалом 26 млн грн, які планують перерозподілити з бюджету розвитку.

Також він підкреслив, що трамваї знаходяться у справному технічному стані і можуть слугувати місту щонайменше протягом п'яти років.

Планується направити ці трамваї на нові маршрути, зокрема на маршрут №1 (Залізничний вокзал – Погулянка), тому деякі вулиці потребуватимуть пониження посадкових платформ.

На засіданні комісії 25 березня депутати підтримали цей проект, ухваливши виділення коштів на пристосування берлінських трамваїв під львівські маршрути. Дану ухвалу ще мають затвердити на засіданні сесії Львівської міської ради.

Також нагадаємо, що 25 березня через масовану атаку росіян на енергетичні об'єкти України в Одесі не працював міський електротранспорт.

Додамо, що цього місяця міський голова Харкова повідомив про придбання 17 нових пʼятивагонних поїздів для харківського метрополітену. 

 

Німеччина
Львів
транспорт
Берлін

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