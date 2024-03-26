Берлин передает Львову 12 бесплатных трамваев

Tatra KT4D в Берлине. Фото: Википедия

Берлин передаст Львову еще 12 подержанных трамваев КТ4-D бесплатно. Однако Львовский горсовет должен оплатить 26 млн грн за услуги транспортировки и адаптации под львовский путь.

Об этом сообщает информационный портал депутатов Львовского городского совета на своей странице в Facebook .

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Что известно о передаче трамваев Львову

25 марта, во время заседания комиссии транспорта, связи и городской мобильности, председатель комиссии, депутат от фракции "Варта" Игорь Зинкевич сообщил, что горсовет Берлина готов передать Львову 12 подержанных трамваев КТ4-D производства 1980-1990-х годов вместе с запасными частями.

Руководитель департамента мобильности Олег Забарило отметил, что Львов должен покрыть расходы на транспортировку, таможенные платежи, НДС и переоборудование на тележки шириной 1000 мм, что составляет всего 26 млн грн, которые планируется перераспределить из бюджета развития.

Также он подчеркнул, что трамваи находятся в исправном техническом состоянии и могут служить городу минимум в течение пяти лет.

Планируется направить эти трамваи на новые маршруты, в частности на маршрут №1 (Железнодорожный вокзал – Погулянка), поэтому некоторые улицы будут нуждаться в понижении посадочных платформ.

На заседании комиссии 25 марта депутаты поддержали этот проект, приняв выделение средств на приспособление берлинских трамваев во львовские маршруты. Данное решение еще предстоит утвердить на заседании сессии Львовского городского совета.

Также напомним, что 25 марта из-за массированной атаки россиян на энергетические объекты Украины в Одессе не работал городской электротранспорт .

Добавим, что в этом месяце городской голова Харькова сообщил о приобретении 17 новых пятивагонных поездов для харьковского метрополитена.