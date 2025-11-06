Повітряна тривога у Львові 2025 – як реагують місцеві на сирену, чи ходять в укриття.

Люди у центрі Львова. Фото: Новини.LIVE

Після серії ракетних атак по західних регіонах України питання безпеки вкотре стало актуальним навіть для Львова — міста, яке багато хто вважає тиловим і відносно спокійним. Повітряні тривоги тут лунають дедалі частіше, а мешканці по-різному реагують на загрозу.

Новини.LIVE запитали у людей на вулицях Львова, чи почуваються вони в безпеці у місті під час повітряних тривог.

Українці у Львові під час повітряної тривоги

Більшість опитаних кажуть, попри втому від сирен, українці залишаються свідомими і пильними.

"Останнім часом я моніторю, що робиться, то однозначно треба бути завжди на поготові. Але це в будь-якому місті. Зараз ніхто ніде не застрахований", — каже жінка.

"У Львові я в безпеці. Я знаю, якщо загроза, куди піти, що робити. Немає відчуття тривоги. Але, якщо повітряна тривога вночі, тоді спускаюсь в укриття", — додає дівчина.

"У Львові, в себе вдома я почуваюсь в безпеці. Під час повітряних тривог ми з родиною спускаємось в укриття. Це потрібно робити, це наша безпека. А загалом, ніде немає в Україні безпечного міста", — наголошує львів'янка.

"Я думаю, немає безпечного місця на даний час в Україні. Десь прилітає більше, десь менше, але все одно потерпілі є — як у Львові, так і в будь-яких містах. Я в укриття не спускаюсь. Але я живу сама і я відповідаю за себе. Люди, в яких є діти, це потрібно робити. І якби в мене була дитина, я б, можливо, навіть виїхала за кордон. Бо це життя, за яке я несу відповідальність", — ділиться думками дівчина.

