Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Львів Львів під сиренами — що кажуть мешканці про безпеку

Львів під сиренами — що кажуть мешканці про безпеку

Ua ru
Дата публікації: 6 листопада 2025 06:15
Оновлено: 01:23
Повітряна тривога у Львові 2025 – як реагують місцеві на сирену, чи ходять в укриття.
Люди у центрі Львова. Фото: Новини.LIVE

Після серії ракетних атак по західних регіонах України питання безпеки  вкотре стало актуальним навіть для Львова — міста, яке багато хто вважає тиловим і відносно спокійним. Повітряні тривоги тут лунають дедалі частіше, а мешканці по-різному реагують на загрозу.

Новини.LIVE запитали у людей на вулицях Львова, чи почуваються вони в безпеці у місті під час повітряних тривог.

Реклама
Читайте також:

Українці у Львові під час повітряної тривоги 

Більшість опитаних кажуть, попри втому від сирен, українці залишаються свідомими і пильними.

"Останнім часом я моніторю, що робиться, то однозначно треба бути завжди на поготові. Але це в будь-якому місті. Зараз ніхто ніде не застрахований", — каже жінка.

"У Львові я в безпеці. Я знаю, якщо загроза, куди піти, що робити. Немає відчуття тривоги. Але, якщо повітряна тривога вночі, тоді спускаюсь в укриття", — додає дівчина.

"У Львові, в себе вдома я почуваюсь в безпеці. Під час повітряних тривог ми з родиною спускаємось в укриття. Це потрібно робити, це наша безпека. А загалом, ніде немає в Україні безпечного міста", — наголошує львів'янка.

"Я думаю, немає безпечного місця на даний час в Україні. Десь прилітає більше, десь менше, але все одно потерпілі є — як у Львові, так і в будь-яких містах. Я в укриття не спускаюсь. Але я живу сама і я відповідаю за себе. Люди, в яких є діти, це потрібно робити. І якби в мене була дитина, я б, можливо, навіть виїхала за кордон. Бо це життя, за яке я несу відповідальність", — ділиться думками дівчина.

Нагадаємо, ми раніше писали, коли у Києві встановлять мобільні укриття.

Ми також писали, чи буде працювати метро в Києві під час повітряних тривог.

Львів опитування повітряна тривога безпека укриття
Марта Байдака - Журналіст
Автор:
Марта Байдака
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації