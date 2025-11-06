Видео
Україна
Видео

Львов под сиренами — что говорят жители о безопасности

Львов под сиренами — что говорят жители о безопасности

Ua ru
Дата публикации 6 ноября 2025 06:15
обновлено: 01:23
Воздушная тревога во Львове 2025 - как реагируют местные на сирену, ходят ли в укрытие.
Люди в центре Львова. Фото: Новини.LIVE

После серии ракетных атак по западным регионам Украины вопрос безопасности в который раз стал актуальным даже для Львова — города, который многие считают тыловым и относительно спокойным. Воздушные тревоги здесь звучат все чаще, а жители по-разному реагируют на угрозу.

Новини.LIVE спросили у людей на улицах Львова, чувствуют ли они себя в безопасности в городе во время воздушных тревог.

Украинцы во Львове во время воздушной тревоги

Большинство опрошенных говорят, несмотря на усталость от сирен, украинцы остаются сознательными и бдительными.

"В последнее время я мониторю, что делается, то однозначно надо быть всегда начеку. Но это в любом городе. Сейчас никто нигде не застрахован", — говорит женщина.

"Во Львове я в безопасности. Я знаю, если угроза, куда пойти, что делать. Нет ощущения тревоги. Но, если воздушная тревога ночью, тогда спускаюсь в укрытие", — добавляет девушка.

"Во Львове, у себя дома я чувствую себя в безопасности. Во время воздушных тревог мы с семьей спускаемся в укрытие. Это нужно делать, это наша безопасность. В общем, нигде нет в Украине безопасного города", — отмечает львовянка.

"Я думаю, нет безопасного места в настоящее время в Украине. Где-то прилетает больше, где-то меньше, но все равно пострадавшие есть — как во Львове, так и в любых городах. Я в укрытие не спускаюсь. Но я живу сама и я отвечаю за себя. Люди, у которых есть дети, это нужно делать. И если бы у меня был ребенок, я бы, возможно, даже выехала за границу. Потому что это жизнь, за которую я несу ответственность", — делится мыслями девушка.

Львов опрос воздушная тревога безопасность укрытия
Марта Байдака - Журналист
Автор:
Марта Байдака
