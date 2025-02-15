Якою буде погода у Львові 16 лютого — детальний прогноз на неділю

Морозна сніжна погода. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Завтра, 16 лютого, у Львові очікується холодна, але відносно спокійна зимова погода. Впродовж доби буде переважно ясне небо, суттєвих опадів не прогнозується.

Про це повідомляють синоптики Meteoprog.

Читайте також:

Погода у Львові 16 лютого

Погода в Україні 16 лютого. Фото: скриншот

Температура повітря вночі знизиться до -6 °C, а вдень поступово підвищиться до -2 °C. Однак через високу вологість повітря та слабкий вітер холод відчуватиметься сильніше.

У нічні години буде морозно — від -6 °C до -5 °C. Зранку температура залишатиметься низькою, проте поступово підвищуватиметься, досягнувши близько -2 °C у середині дня. Ввечері знову очікується зниження температури до -5 °C.

Карта температур, Україна. Фото: Метеопост

Вологість повітря вночі сягатиме 80-85%, що може створювати відчуття більшого холоду. Атмосферний тиск залишатиметься стабільним — у межах 735-737 мм рт. ст.

Протягом доби вітер буде слабким, зі швидкістю 1-3 м/с. Його напрямок змінюватиметься з північно-західного на північний.

Опадів у Львові не прогнозується, проте на дорогах можлива ожеледиця, особливо в ранкові та вечірні години. Тому водіям і пішоходам варто бути обережними.

Нагадаємо, астросиноптики склали прогноз магнітних бур в суботу, 15 лютого. Також синоптик Наталка Діденко попередила про різке похолодання.