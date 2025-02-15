Какой будет погода во Львове 16 февраля — подробный прогноз на воскресенье

Морозная снежная погода. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Завтра, 16 февраля, во Львове ожидается холодная, но относительно спокойная зимняя погода. В течение суток будет преимущественно ясное небо, существенных осадков не прогнозируется.

Об этом сообщают синоптики Meteoprog.

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Температура воздуха ночью снизится до -6 °C, а днем постепенно поднимется до -2 °C. Однако из-за высокой влажности воздуха и слабого ветра холод будет ощущаться сильнее.

В ночные часы будет морозно — от -6 °C до -5 °C. Утром температура будет оставаться низкой, однако постепенно будет подниматься, достигнув около -2 °C в середине дня. Вечером снова ожидается снижение температуры до -5 °C.

Карта температур Украины. Фото: Метеопост

Влажность воздуха ночью будет достигать 80-85%, что может создавать ощущение большего холода. Атмосферное давление будет оставаться стабильным — в пределах 735-737 мм рт. ст.

В течение суток ветер будет слабым, со скоростью 1-3 м/с. Его направление будет меняться с северо-западного на северное.

Осадков во Львове не прогнозируется, однако на дорогах возможна гололедица, особенно в утренние и вечерние часы. Поэтому водителям и пешеходам стоит быть осторожными.

Напомним, астросиноптики составили прогноз магнитных бурь в субботу, 15 февраля. Также синоптик Наталья Диденко предупредила о резком похолодании.