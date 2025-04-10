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Львів скують сильні заморозки завтра — прогноз погоди

10 квітня 2025 20:02
Світлана Силенко - Редактор
Погода у Львові 11 квітня - синоптики попередили про заморозки
Люди на вулицях Львова. Фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

У Львові та області у п'ятницю, 11 квітня, прогнозують холодну погоду. Протягом дня можливий сніг, температура повітря буде в межах +2...+7 °С.

Про це повідомила пресслужба Львівського РЦГМ у Telegram.

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На Львівщині завтра буде хмарно: вночі пройде невеликий мокрий сніг, а вранці та вдень він перейде в дощ, місцями значної сили. Також можливе налипання мокрого снігу й невелика ожеледь та ожеледиця на дорогах.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 9-14 м/с, очікуються слабкі хуртовини. Вночі синоптики прогнозують сильний заморозок -5...0 °С. Вдень температура триматиметься на рівні +2...+7 °С.

У Львові вночі також буде заморозок — -3...-1 °С, вдень +3...+5 °С.

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Скриншот допису РЦГМ

Нагадаємо, завтра більшість областей України накриє негода, синоптики прогнозують ожеледицю.

А в ДСНС показали, як замело снігом гору Піп Іван. Там стоїть густий туман та щільна хмарність, а також снігопад та сильний вітер.

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