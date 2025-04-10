Погода во Львове 11 апреля — синоптики предупредили о заморозках

Люди на улицах Львова. Фото: Новини.LIVE

Во Львове и области в пятницу, 11 апреля, прогнозируют холодную погоду. В течение дня возможен снег, температура воздуха будет в пределах +2...+7 °С.

Об этом сообщила пресс-служба Львовского РЦГМ в Telegram.

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Прогноз погоды во Львове на 11 апреля

На Львовщине завтра будет облачно: ночью пройдет небольшой мокрый снег, а утром и днем он перейдет в дождь, местами значительной силы. Также возможно налипание мокрого снега и небольшой гололед и гололедица на дорогах.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 9-14 м/с, ожидаются слабые метели. Ночью синоптики прогнозируют сильный заморозок -5...0 °С. Днем температура будет держаться на уровне +2...+7 °С.

Во Львове ночью также будет заморозок - -3...-1 °С, днем +3...+5 °С.

Скриншот поста РЦГМ

Напомним, завтра большинство областей Украины накроет непогода, синоптики прогнозируют гололед.

А в ГСЧС показали, как замело снегом гору Пип Иван. Там стоит густой туман и плотная облачность, а также снегопад и сильный ветер.