Погода во Львове 11 апреля — синоптики предупредили о заморозках

Львов скуют сильные заморозки завтра — прогноз погоды
Во Львове и области в пятницу, 11 апреля, прогнозируют холодную погоду. В течение дня возможен снег, температура воздуха будет в пределах +2...+7 °С.
Об этом сообщила пресс-служба Львовского РЦГМ в Telegram.
Прогноз погоды во Львове на 11 апреля
На Львовщине завтра будет облачно: ночью пройдет небольшой мокрый снег, а утром и днем он перейдет в дождь, местами значительной силы. Также возможно налипание мокрого снега и небольшой гололед и гололедица на дорогах.
Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 9-14 м/с, ожидаются слабые метели. Ночью синоптики прогнозируют сильный заморозок -5...0 °С. Днем температура будет держаться на уровне +2...+7 °С.
Во Львове ночью также будет заморозок - -3...-1 °С, днем +3...+5 °С.
Напомним, завтра большинство областей Украины накроет непогода, синоптики прогнозируют гололед.
А в ГСЧС показали, как замело снегом гору Пип Иван. Там стоит густой туман и плотная облачность, а также снегопад и сильный ветер.
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