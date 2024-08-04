Львів увійшов в п'ятірку міст, де хоче навчатися більшість студентів

Студенти на лекції. Фото: Львівська політехніка

За результатами Єдиної державної електронної бази з питань освіти, через яку абітурієнти подавали заяви на вступ, — 189 463 вступники зареєстрували 712 817 електронних заяв. До п’ятірки міст, куди вступники подали найбільше заяв, потрапили Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпро.

Про це повідомив освітній портал Education.ua.

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Найбажаніші міста для навчання

До п’ятірки регіонів, куди вступники подали найбільше заяв, потрапили Київ, Львівська, Харківська, Одеська та Дніпропетровська області.

Для Дніпропетровської, Одеської та Харківської областей діяв регіональний коефіцієнт вище за 1, що підвищувало конкурсний бал абітурієнтів та шанси на вступ.

Найбажаніші виші. Фото: Education.ua

Які університети лідирують за кількістю заяв

У ТОП-10 університетів, куди абітурієнти подавали заяви найактивніше, увійшли: