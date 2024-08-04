Львов вошел в пятерку городов, где хочет учиться большинство студентов

Львов вошел в ТОП-5 самых желанных городов для обучения
По результатам Единой государственной электронной базы по вопросам образования, по которой абитуриенты подавали заявления на поступление, — 189 463 поступающих зарегистрировали 712 817 электронных заявлений. В пятерку городов, куда поступающие подали больше заявлений, попали Киев, Львов, Харьков, Одесса, Днепр.
Об этом сообщил образовательный портал Education.ua.
Самые желанные города для обучения
В пятерку регионов, где поступающие подали наибольшее число заявлений, попали Киев, Львовская, Харьковская, Одесская и Днепропетровская области.
Для Днепропетровской, Одесской и Харьковской областей действовал региональный коэффициент выше 1, что повышало конкурсный балл абитуриентов и шансы на поступление.
Какие университеты лидируют по количеству заявлений
В ТОП-10 университетов, куда абитуриенты подавали заявления наиболее активно, вошли:
- Львовский национальный университет имени Ивана Франка (1 место);
- Национальный университет "Львовская политехника" (3 место).
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