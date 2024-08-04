Львов вошел в пятерку городов, где хочет учиться большинство студентов

Студенты на лекции. Фото: Львовская политехника

По результатам Единой государственной электронной базы по вопросам образования, по которой абитуриенты подавали заявления на поступление, — 189 463 поступающих зарегистрировали 712 817 электронных заявлений. В пятерку городов, куда поступающие подали больше заявлений, попали Киев, Львов, Харьков, Одесса, Днепр.

Об этом сообщил образовательный портал Education.ua.

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Самые желанные города для обучения

В пятерку регионов, где поступающие подали наибольшее число заявлений, попали Киев, Львовская, Харьковская, Одесская и Днепропетровская области.

Для Днепропетровской, Одесской и Харьковской областей действовал региональный коэффициент выше 1, что повышало конкурсный балл абитуриентов и шансы на поступление.

Самые желанные вузы. Фото: Education.ua

Какие университеты лидируют по количеству заявлений

В ТОП-10 университетов, куда абитуриенты подавали заявления наиболее активно, вошли: