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Львів в умовах блекауту — енергетики показали графіки відключень світла на завтра

3 липня 2024 23:58
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Графіки відключення світла у Львові 4 липня — прогноз Укренерго
Жінка сидить у телефоні без світла. Фото: Новини.LIVE
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Графіки відключення світла у Львові в четвер, 4 липня, діятимуть весь день. Енергетики закликають помірно споживати електроенергію. Також ми підготували для вас поради, як зберегти продукти в холодильнику в умовах блекауту. 

Про відключення світла повідомляє Львівобленерго у Telegram.

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Так, за даними енергетиків, у зв'язку з дефіцитом потужності застосують погодинні відключення:

  • 00:00-07:00 — відключення трьох черг (червоні та білі клітинки графіку);
  • 07:00-13:00 — відключення двох черг (червоні та частина білих клітинок графіку);
  • 13:00-23:00 — відключення трьох черг (червоні та білі клітинки графіку);
  • 23:00-24:00 — відключення двох черг (червоні та частина білих клітинок графіку).
Графіки відключення світла у Львові 4 липня
Погодинні відключення світла у Львові. Фото: poweron.loe.lviv.ua

"Закликаємо всіх економно використовувати електроенергію і не вмикати потужні електроприлади, аби запобігти відключенням", — додали у Львівобленерго.

Відключення світла у Львові 4 липня
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Львівобленерго. Новини"

Як зберегти продукти, коли немає світла

Щойно зникає світло, побутова техніка стає марною. І хоч без порохотяга, електрочайника чи телевізора ще можна обійтися, то без холодильника навряд, адже в літню спеку продукти швидко зіпсуються. 

Найкращий варіант — підключити техніку до генератора або портативного джерела живлення, типу зарядної станції. Однак існують також інші дешевші сучасні та традиційні способи зберігання продуктів, коли немає світла. Так, на заміну холодильнику в такий час згодяться:

  • Термосумки та термобокси.
  • Термос для їжі.
  • Термопот для охолодження.
  • Ящик з пінопласту, який легко можна зробити своїми руками або ж пошукати в будівельних магазинах. Чим більша товщина пінопласту — тим довше зберігається холод усередині такого ящика.
  • Льох чи підвал.
  • Мінільох з бочки — підходить для тих, хто мешкає у приватних будинках. Потрібна дерев'яна бочка, яку слід закопати в землю — розмір ями має відповідати або бути трохи більшим за діаметр бочки. Продукти завантажують у бочку, закривають кришкою, присипають піском або землею для низької температури і можна додатково покрити термоізоляційними матеріалами.
  • "Атмосферний холодильник" — металевий таз у прохолодному закритому від сонця місці, наповнений холодною водою або льодом. У нього можна поставити продукти, які мають бути в герметичному посуді, краще металевому. Кришку посуду слід накрити мокрим рушником, кінці якого опустити у воду.
Як зберегти продукти в холодильнику без світла
Дівчина дістає продукти з холодильника. Фото: freepik.com

Коли припинять вимикати світло

Нагадаємо, що в українській енергосистемі продовжує фіксуватися важка ситуація. Радник прем’єр-міністра, член наглядової ради Укренерго Юрій Бойко заявив, що наприкінці липня це може змінитися у кращий бік

Водночас провідний експерт з енергетики Михайло Гончар розповів Новини.LIVE, що енергосистема працює в ситуації, коли є дефіцит генерації, який не вдасться подолати протягом тих місяців, що залишилися до опалювального сезону.

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