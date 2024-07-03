Графики отключения света во Львове 4 июля — прогноз Укрэнерго

Львов в условиях блэкаута — энергетики показали графики отключений света на завтра
Графики отключения света во Львове в четверг, 4 июля, будут действовать весь день. Энергетики призывают умеренно потреблять электроэнергию. Также мы подготовили для вас советы, как сохранить продукты в холодильнике в условиях блэкаута.
Об отключении света сообщает Львовоблэнерго в Telegram.
Когда не будет света во Львове 4 июля
Так, по данным энергетиков, в связи с дефицитом мощности применят почасовые отключения:
- 00:00-07:00 — отключение трех очередей (красные и белые ячейки графика);
- 07:00-13:00 — отключение двух очередей (красные и часть белых ячеек графика);
- 13:00-23:00 — отключение трех очередей (красные и белые ячейки графика);
- 23:00-24:00 — отключение двух очередей (красные и часть белых ячеек графика).
"Призываем всех экономно использовать электроэнергию и не включать мощные электроприборы, чтобы предотвратить отключения", — добавили во Львовоблэнерго.
Как сохранить продукты, когда нет света
Как только исчезает свет, бытовая техника становится бесполезной. И хотя без пылесоса, электрочайника или телевизора еще можно обойтись, то без холодильника вряд ли, ведь в летнюю жару продукты быстро испортятся.
Лучший вариант — подключить технику к генератору или портативному источнику питания, типа зарядной станции. Однако существуют и другие более дешевые современные и традиционные способы хранения продуктов, когда нет света. Так, на замену холодильнику в такое время пригодятся:
- Термосумки и термобоксы.
- Термос для еды.
- Термопот для охлаждения.
- Ящик из пенопласта, который легко можно сделать своими руками или же поискать в строительных магазинах. Чем больше толщина пенопласта — тем дольше сохраняется холод внутри такого ящика.
- Погреб или подвал.
- Мини-погреб из бочки — подходит для проживающих в частных домах. Нужна деревянная бочка, которую следует закопать в землю — размер ямы должен соответствовать или быть чуть больше диаметра бочки. Продукты загружают в бочку, закрывают крышкой, присыпают песком или землей для низкой температуры и можно дополнительно покрыть термоизоляционными материалами.
- "Атмосферный холодильник" — металлический таз в прохладном закрытом от солнца месте, наполненный холодной водой или льдом. В него можно поставить продукты, которые должны быть в герметичной посуде, лучше металлической. Крышку посуды следует накрыть мокрым полотенцем, концы которого опустить в воду.
Когда прекратят выключать свет
Напомним, что в украинской энергосистеме продолжает фиксироваться тяжелая ситуация. Советник премьер-министра, член наблюдательного совета Укрэнерго Юрий Бойко заявил, что в конце июля это может измениться в лучшую сторону.
В то же время, ведущий эксперт по энергетике Михаил Гончар рассказал Новини.LIVE, что энергосистема работает в ситуации, когда есть дефицит генерации, который не удастся преодолеть в течение тех месяцев, которые остались до отопительного сезона.
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