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Львов в условиях блэкаута — энергетики показали графики отключений света на завтра

3 июля 2024 23:58
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Графики отключения света во Львове 4 июля — прогноз Укрэнерго
Женщина сидит в телефоне без света. Фото: Новини.LIVE
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Графики отключения света во Львове в четверг, 4 июля, будут действовать весь день. Энергетики призывают умеренно потреблять электроэнергию. Также мы подготовили для вас советы, как сохранить продукты в холодильнике в условиях блэкаута.

Об отключении света сообщает Львовоблэнерго в Telegram.

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Так, по данным энергетиков, в связи с дефицитом мощности применят почасовые отключения:

  • 00:00-07:00 — отключение трех очередей (красные и белые ячейки графика);
  • 07:00-13:00 — отключение двух очередей (красные и часть белых ячеек графика);
  • 13:00-23:00 — отключение трех очередей (красные и белые ячейки графика);
  • 23:00-24:00 — отключение двух очередей (красные и часть белых ячеек графика).
Графики отключения света во Львове 4 июля
Почасовые отключения света во Львове. Фото: poweron.loe.lviv.ua

"Призываем всех экономно использовать электроэнергию и не включать мощные электроприборы, чтобы предотвратить отключения", — добавили во Львовоблэнерго.

Отключение света во Львове 4 июля
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Львовоблэнерго. Новости"

Как сохранить продукты, когда нет света

Как только исчезает свет, бытовая техника становится бесполезной. И хотя без пылесоса, электрочайника или телевизора еще можно обойтись, то без холодильника вряд ли, ведь в летнюю жару продукты быстро испортятся.

Лучший вариант — подключить технику к генератору или портативному источнику питания, типа зарядной станции. Однако существуют и другие более дешевые современные и традиционные способы хранения продуктов, когда нет света. Так, на замену холодильнику в такое время пригодятся:

  • Термосумки и термобоксы.
  • Термос для еды.
  • Термопот для охлаждения.
  • Ящик из пенопласта, который легко можно сделать своими руками или же поискать в строительных магазинах. Чем больше толщина пенопласта — тем дольше сохраняется холод внутри такого ящика.
  • Погреб или подвал.
  • Мини-погреб из бочки — подходит для проживающих в частных домах. Нужна деревянная бочка, которую следует закопать в землю — размер ямы должен соответствовать или быть чуть больше диаметра бочки. Продукты загружают в бочку, закрывают крышкой, присыпают песком или землей для низкой температуры и можно дополнительно покрыть термоизоляционными материалами.
  • "Атмосферный холодильник" — металлический таз в прохладном закрытом от солнца месте, наполненный холодной водой или льдом. В него можно поставить продукты, которые должны быть в герметичной посуде, лучше металлической. Крышку посуды следует накрыть мокрым полотенцем, концы которого опустить в воду.
Как сохранить продукты в холодильнике без света
Девушка извлекает продукты из холодильника. Фото: freepik.com

Когда прекратят выключать свет

Напомним, что в украинской энергосистеме продолжает фиксироваться тяжелая ситуация. Советник премьер-министра, член наблюдательного совета Укрэнерго Юрий Бойко заявил, что в конце июля это может измениться в лучшую сторону.

В то же время, ведущий эксперт по энергетике Михаил Гончар рассказал Новини.LIVE, что энергосистема работает в ситуации, когда есть дефицит генерации, который не удастся преодолеть в течение тех месяцев, которые остались до отопительного сезона.

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