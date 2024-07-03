Графики отключения света во Львове 4 июля — прогноз Укрэнерго

Женщина сидит в телефоне без света. Фото: Новини.LIVE

Графики отключения света во Львове в четверг, 4 июля, будут действовать весь день. Энергетики призывают умеренно потреблять электроэнергию. Также мы подготовили для вас советы, как сохранить продукты в холодильнике в условиях блэкаута.

Об отключении света сообщает Львовоблэнерго в Telegram.

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Так, по данным энергетиков, в связи с дефицитом мощности применят почасовые отключения:

00:00-07:00 — отключение трех очередей ( красные и белые ячейки графика );

— отключение трех очередей ( ); 07:00-13:00 — отключение двух очередей ( красные и часть белых ячеек графика );

— отключение двух очередей ( ); 13:00-23:00 — отключение трех очередей ( красные и белые ячейки графика );

— отключение трех очередей ( ); 23:00-24:00 — отключение двух очередей (красные и часть белых ячеек графика).

Почасовые отключения света во Львове. Фото: poweron.loe.lviv.ua

"Призываем всех экономно использовать электроэнергию и не включать мощные электроприборы, чтобы предотвратить отключения", — добавили во Львовоблэнерго.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Львовоблэнерго. Новости"

Как сохранить продукты, когда нет света

Как только исчезает свет, бытовая техника становится бесполезной. И хотя без пылесоса, электрочайника или телевизора еще можно обойтись, то без холодильника вряд ли, ведь в летнюю жару продукты быстро испортятся.

Лучший вариант — подключить технику к генератору или портативному источнику питания, типа зарядной станции. Однако существуют и другие более дешевые современные и традиционные способы хранения продуктов, когда нет света. Так, на замену холодильнику в такое время пригодятся:

Термосумки и термобоксы.

Термос для еды.

Термопот для охлаждения.

Ящик из пенопласта , который легко можно сделать своими руками или же поискать в строительных магазинах. Чем больше толщина пенопласта — тем дольше сохраняется холод внутри такого ящика.

, который легко можно сделать своими руками или же поискать в строительных магазинах. Чем больше толщина пенопласта — тем дольше сохраняется холод внутри такого ящика. Погреб или подвал.

Мини-погреб из бочки — подходит для проживающих в частных домах. Нужна деревянная бочка, которую следует закопать в землю — размер ямы должен соответствовать или быть чуть больше диаметра бочки. Продукты загружают в бочку, закрывают крышкой, присыпают песком или землей для низкой температуры и можно дополнительно покрыть термоизоляционными материалами.

— подходит для проживающих в частных домах. Нужна деревянная бочка, которую следует закопать в землю — размер ямы должен соответствовать или быть чуть больше диаметра бочки. Продукты загружают в бочку, закрывают крышкой, присыпают песком или землей для низкой температуры и можно дополнительно покрыть термоизоляционными материалами. "Атмосферный холодильник" — металлический таз в прохладном закрытом от солнца месте, наполненный холодной водой или льдом. В него можно поставить продукты, которые должны быть в герметичной посуде, лучше металлической. Крышку посуды следует накрыть мокрым полотенцем, концы которого опустить в воду.

Девушка извлекает продукты из холодильника. Фото: freepik.com

Когда прекратят выключать свет

Напомним, что в украинской энергосистеме продолжает фиксироваться тяжелая ситуация. Советник премьер-министра, член наблюдательного совета Укрэнерго Юрий Бойко заявил, что в конце июля это может измениться в лучшую сторону.

В то же время, ведущий эксперт по энергетике Михаил Гончар рассказал Новини.LIVE, что энергосистема работает в ситуации, когда есть дефицит генерации, который не удастся преодолеть в течение тех месяцев, которые остались до отопительного сезона.