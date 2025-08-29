Відео
Львів вшанує полеглих Захисників символічною інсталяцією — фото

Ua ru
Дата публікації: 29 серпня 2025 11:32
Сонях як символ пам’яті — у Львові акція до Дня Захисників
Люди вшановують пам'ять полеглих Захисників у Львові. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

У Львові 29 серпня, у День пам’яті Захисників України, на площі Ринок відкриють акцію "Я пам’ятаю Тебе. Сонях — мовчазний свідок трагедії". Захід організовує Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій разом із ГО "Родин полеглих Героїв Львівщини".

Новини.LIVE покаже, як у Львові вшановують полеглих українських бійців.

Читайте також:

День пам'яті Захисників та Захисниць України — як відзначили у Львові

Інсталяцію представили 09:00 у момент Загальнонаціональної хвилини мовчання. Вона матиме вигляд полотна пам’яті із соняхами, яке символізуватиме всіх полеглих і зниклих безвісти Захисників України.

null
Інсталяція із соняшників. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
null
Соняхи на інсталяції. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Символічні соняхи залишатимуться на площі Ринок до 16:00.

Крім того, у кав’ярнях Львова сьогодні зарезервують столи пам’яті. На картках із позначками "резерв" будуть зазначені імена загиблих воїнів, як нагадування про їхню жертву.

null
Люди тримають портрети полеглих бійців. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Нагадаємо, відзначення Дня пам’яті захисників України держава започаткувала в 2019 році. Ця дата пов'язана із трагедією у 2014 році, коли українські воїни виходили з оточення під Іловайськом. Російські війська порушили домовленості і розстріляли українських воїнів, коли вони рухалися колоною. Тоді колона йшла через поле соняхів, що й стало трагічним символом кривавого дня. 

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців у День пам'яті захисників України. 

А в Києві метрополітен влаштував акцію пам'яті до 29 серпня. 

ЗСУ українці Львів акція День пам'яті захисників України
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
