Сонях як символ пам’яті — у Львові акція до Дня Захисників

У Львові 29 серпня, у День пам’яті Захисників України, на площі Ринок відкриють акцію "Я пам’ятаю Тебе. Сонях — мовчазний свідок трагедії". Захід організовує Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій разом із ГО "Родин полеглих Героїв Львівщини".

Новини.LIVE покаже, як у Львові вшановують полеглих українських бійців.

Інсталяцію представили 09:00 у момент Загальнонаціональної хвилини мовчання. Вона матиме вигляд полотна пам’яті із соняхами, яке символізуватиме всіх полеглих і зниклих безвісти Захисників України.

Символічні соняхи залишатимуться на площі Ринок до 16:00.

Крім того, у кав’ярнях Львова сьогодні зарезервують столи пам’яті. На картках із позначками "резерв" будуть зазначені імена загиблих воїнів, як нагадування про їхню жертву.

Нагадаємо, відзначення Дня пам’яті захисників України держава започаткувала в 2019 році. Ця дата пов'язана із трагедією у 2014 році, коли українські воїни виходили з оточення під Іловайськом. Російські війська порушили домовленості і розстріляли українських воїнів, коли вони рухалися колоною. Тоді колона йшла через поле соняхів, що й стало трагічним символом кривавого дня.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців у День пам'яті захисників України.

А в Києві метрополітен влаштував акцію пам'яті до 29 серпня.